Francesco Totti rompe il silenzio: ecco il commento shock dopo il documentario “Unica” di Ilary Blasi!

Negli ultimi giorni, il documentario “Unica” di Ilary Blasi è stato al centro di numerose discussioni, caratterizzate da decine di commenti, recensioni e opinioni. Sorprendentemente assente era la reazione di Francesco Totti, il diretto interessato e, in un certo senso, l’unico protagonista mancante nella narrazione unilaterale della sua ex moglie.

Questa narrazione lo ritrae come egoista, geloso, traditore, spergiuro, bugiardo e dispettoso. Insomma, come un uomo che, in modo improvviso e solo nell’ultimo periodo del loro precedente matrimonio felice, si è rivelato totalmente diverso, tutto a causa di un caffè.

Il commento di Francesco Totti

Nessuna fonte ufficiale ha documentato il commento di Francesco Totti sul documentario Netflix che lo coinvolge. Tuttavia, coloro che erano accanto a lui subito dopo la visione hanno riportato le sue parole concise e decise: “Faccia e dica quello che vuole”.

Il Corriere della Sera ha condiviso queste dichiarazioni, riferendo che l’ex calciatore avrebbe visto il trailer di “Unica” prima di partire per l’All Star Game in Cina, a Wuhan, insieme a leggende del calcio come Roberto Baggio, Seedorf, Rivaldo e Kakà. Durante quel momento, Totti si sarebbe limitato a questa generica esclamazione.

Il Corriere descrive un Totti rassegnato ma sereno a chi lo conosce da vicino, immune dalle stoccate della conduttrice televisiva, anche se sicuramente non gradite. L’articolo sottolinea la consapevolezza di Totti che non ci sarà mai un accordo tra loro, con un’attenzione particolare alle prossime udienze giudiziarie: il 4 dicembre per la causa dei Rolex e il 24 gennaio 2024 per il divorzio. Infine enfatizza l’indifferenza di Totti alle critiche dell’ex moglie, suggerendo che, se dovesse replicare, non sarà nel prossimo futuro.

Il colpo basso imperdonabile

La già fragile relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra aver subito un compromesso definitivo quando, per la festa del 18º compleanno del figlio Cristian, lei ha scelto di non invitarlo. Si dice che Francesco abbia reagito con grande delusione, credendo che almeno per un giorno, in considerazione del bene del figlio, potessero superare i rancori coniugali, come spesso accade tra genitori separati. Questa esclusione è stata per lui un colpo basso, e sembra che non lo perdonerà facilmente.

A questa situazione si aggiungono ora le accuse dirette della ex moglie, che ha delineato una serie di eventi negativi dalla banale condivisione di un caffè con un’amica e un misterioso uomo fino alla presunta imposizione di lasciare il lavoro. Queste accuse dipingono Francesco Totti in una luce tutt’altro che positiva.

Nel frattempo, gli amici di Totti fanno notare che durante gli anni in cui Ilary Blasi conduceva l’Isola dei Famosi, trascorreva la maggior parte del tempo a Milano, mentre Francesco rimaneva a casa dedicandosi a tempo pieno al ruolo di padre, consentendole così di continuare la sua carriera. Questo aspetto potrebbe emergere durante le testimonianze di Totti in tribunale.