Femminicidio a Castelfiorentino: Klodiana Vefa uccisa con una pistola. Marito in fuga!

Klodiana Vefa è stata uccisa in strada a colpi di pistola giovedì sera. L’assassino è fuggito a bordo di un’auto.

In corso le ricerche del marito, da cui sembra si stesse separando: l’uomo, di origine albanese come la donna, risulta irreperibile da ore e, secondo quanto è emerso, sarebbe ormai considerato in fuga.

Le ricerche del marito di Klodiana Vefa, la donna di 35 anni di origine albanese uccisa ieri sera in strada a Castelfiorentino, provincia di Firenze, sono ancora in corso. Anche lui di origine albanese, l’uomo risulta irreperibile da diverse ore e, stando a quanto è emerso, sembra essere ormai considerato in fuga.

La vittima, madre di due adolescenti, è stata assassinata con colpi di pistola in una strada cittadina. Testimoni oculari dell’omicidio non sono stati individuati, ma alcune persone nelle vicinanze riferiscono di aver sentito più spari, con alcune fonti che parlano di tre colpi. Sul terreno, i carabinieri del Sis hanno rinvenuto due bossoli esplosi da un’arma da fuoco, anche se l’analisi del luogo del delitto è ancora in corso. L’arma utilizzata, però, non è stata recuperata e sembra che l’assassino l’abbia portata con sé, fuggendo a bordo di un’auto, presumibilmente una Volkswagen Golf di colore bianco. Sono stati istituiti posti di blocco in varie zone della Val d’Elsa, tra Poggibonsi, nella provincia di Siena, e la zona di Empoli. Nel frattempo, il marito della vittima continua a risultare irreperibile.

La zona dell’omicidio, avvenuto il 28 settembre 2023, è stata isolata per preservare la scena del crimine e agevolare i rilievi scientifici e balistici necessari. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei parenti e degli amici della vittima. Al momento, le prime ipotesi includono la possibilità di un femminicidio. Note di ricerca sono state diffuse per individuare possibili vie di fuga in tutta la Val d’Elsa, tra Poggibonsi, in provincia di Siena, e Empoli.

Secondo quanto trapelato, si sta cercando di rintracciare il marito, che non viveva più con la vittima, indicando una possibile separazione in corso. La donna è stata uccisa in via Galvani, una strada urbana situata in periferia della città.

Klodiana Vefa, che lavorava come cameriera in una pizzeria, era residente in Italia da molti anni e aveva stabilito solide radici nella comunità di Castelfiorentino.

Il tragico evento ha avuto luogo a poche decine di metri dalla casa dove viveva con i suoi figli, situata in via Galvani. Dalle prime ricostruzioni sembra che la coppia fosse in procinto di separarsi, anche se non erano ancora ufficialmente separati. Tuttavia, negli ultimi tempi, erano emersi segni di tensione e sembrava che i due non vivessero più insieme nella stessa abitazione coniugale.

Non è da escludere che l’omicidio sia avvenuto in seguito a una lite. Secondo le prime informazioni, un uomo si sarebbe recato presso la casa della donna e lei sarebbe scesa in strada. Mentre si trovava sul marciapiede, è stata colpita da colpi di pistola, uno dei quali le ha reciso la gola.