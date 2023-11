Federico Fashion Style: pace fatta con Antonella Mosetti. L’hairstylist ha deciso di essere magnanimo!

La controversia sollevata da Federico Fashion Style, noto parrucchiere delle celebrità, riguardo ai 600 euro che riteneva Antonella Mosetti, ex ragazza di Non è la Rai, gli dovesse per un trattamento estetico mai pagato, sembra essere stata risolta con soddisfazione da entrambe le parti.

In un’intervista al Corriere della Sera, l’hairstylist lascia trasparire di aver abbandonato magnanimamente l’intenzione di recuperare la somma, considerandola sufficiente solo a permettergli di acquistare un oggetto di poco significato, come un paio di scarpe.

“Ci siamo incontrati di recente. Mi ha dato un bacio sulla bocca. Credo che i soldi non garantiscano la felicità. E poi, con 600 euro, cosa puoi fare? Al massimo comprare un paio di scarpe”, ha dichiarato Federico, dimostrandosi pronto a superare i contrasti del passato.

La disputa che li aveva visti contrapposti, perfino in televisione, sembrerebbe quindi essere giunta a una conclusione.

La controversia sui prezzi dei trattamenti

L’hairstylist ha affrontato anche la discussione, spesso ricorrente soprattutto sui social, riguardante i prezzi dei suoi trattamenti. “Da me, una piega costa 25 euro”, specifica il parrucchiere, proprietario di sei saloni dislocati ad Anzio, Roma, Milano, Napoli, Firenze e Poltu Quatu.

“Naturalmente, se aggiungi extension, shatush, trattamento alla cheratina, il prezzo può salire. Non è importante se mangi in un ristorante stellato, ma quanto mangi. Se entri con i capelli cortissimi e esci con cinque file di extension, è facile che lo scontrino segni 2.000 euro. Non bisognerebbe esitare a chiedere un preventivo in anticipo; la vergogna, se c’è, arriva dopo, nel lamentarsi”.

Con orgoglio, l’hairstylist elenca nomi importanti tra i suoi clienti attuali e passati: “La prima è stata Valeria Marini, che mi ha portato fortuna. Poi Francesca Pascale, Belen, Rocìo Munoz Morales, Laura Pausini, Claudia Galanti, Aida Yespica, Manuela Arcuri, Barbara d’Urso e molte altre”. Quelle che vorrebbe avere l’opportunità di pettinare sono Jennifer Lopez e Maria De Filippi.

Il coming out di Federico Fashion Style

Infine, Federico Lauri, noto come parrucchiere, condivide le sue riflessioni sul coming out, avvenuto poco dopo la conclusione della sua storia d’amore con l’ex moglie Letizia Porcu, madre della loro figlia Maelle. “Non è stato facile per me. Dovevo affrontare il giudizio, considerare mia figlia e il lavoro. Tuttavia, per 17 anni siamo stati una coppia autentica. Stavo bene con Letizia, e quando la nostra storia è giunta al termine, ho sentito il bisogno di parlarne pubblicamente.

Ho dichiarato che non c’è differenza nell’amare un uomo, una donna o una pianta. Il giorno successivo, il fioraio mi ha consegnato un salice piangente. Sul bigliettino c’era scritto: ‘vorrei essere io la tua pianta’. Al momento, ho solo frequentazioni. Desidero essere libero senza escludere nulla. Chissà, magari mi innamorerò di una donna”.