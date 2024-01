Federica Pellegrini ha partorito: ecco tutte le indiscrezioni sul parto e l’emozione del papà Matteo Giunta!

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno appena dato la lieta notizia della venuta al mondo della loro preziosa figlia, Matilde. Attraverso un post pubblicato su Instagram, la coppia ha voluto condividere con i loro seguaci la gioia di questo momento unico, rivelando anche la primissima foto di famiglia. Alle 6:51 di questa mattina, 3 gennaio 2024, la piccola ha fatto il suo ingresso, dopo due giorni complessi ma finalmente arrivati al termine.

La nascita di Matilde

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno condiviso poco fa la gioiosa notizia della nascita della loro adorabile bambina, Matilde, venuta al mondo alle 6:51 di stamattina, il 3 gennaio 2024. Attraverso un post sui social, i neogenitori hanno espresso la loro gratitudine verso gli angeli che li hanno assistiti durante questo percorso: Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e l’intero staff dell’ospedale Sacro Cuore. “Sono stati due giorni complessi, ma finalmente sei arrivata! Grazie di cuore a tutti”, hanno scritto entusiasti.

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta

All’inizio del mese di novembre, durante una vacanza in montagna, i paparazzi di Chi hanno paparazzato Matteo Giunta e Federica Pellegrini. Nel magazine, i due hanno parlato del loro amore e delle emozioni che stavano provando nell’attesa dell’arrivo imminente della loro primogenita.

“Voglio vivere tutto questo in modo sereno, cercando di fare meno previsioni ed errori possibile. Poi, ovviamente, ne faremo qualcuno, ma fa parte di questo meraviglioso gioco” ha detto lui, prima di ripercorrere il momento in cui hanno scoperto che la campionessa di nuoto era incinta. La notizia è stata ufficialmente diffusa a luglio dai diretti interessati dopo settimane di voci. Ecco come il neo papà ha ricordato quel momento:

“È stato un istante davvero stupendo, tanto che non ricordo nemmeno di essere stato io a scoprire per primo la striscia positiva. Mi ricordo solo la gioia immensa quando ci siamo abbracciati ed emozionati, ma prima di quel momento c’è un po’ di confusione. Poi mi ricordo che subito dopo abbiamo fermato tutto, dicendo “Calmati, i primi tre mesi saranno i più difficili”.