Fabrizio Corona è tornato single. Le parole di Sara Barbieri non lasciano dubbi. Ma che cos’è successo?

Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno nascosto per lungo tempo una passione segreta, mantenendo la massima riservatezza. È incredibile pensare che l’ex “re dei paparazzi”, solito ad utilizzare i social e la comunicazione come routine quotidiana, abbia scelto di tenere lontano dagli occhi del pubblico questa particolare parte della sua vita. In un’intervista a Chi ha ammirato la giovane compagna, sottolineando la sua sorprendente maturità e ha persino accennato al possibile matrimonio, che purtroppo non si è mai avverato.

Dopo vari rumor sulla fine della loro relazione, finalmente Sara Barbieri ha deciso di rompere il silenzio su Instagram con un enigmatico messaggio, che pare confermare ciò che si mormorava da tempo.

Le parole di Sara Barbieri

“Per più di due anni e mezzo sono rimasta immersa in un silenzio profondo, mentre la mia storia si intrecciava con una complessità sorprendente. La mia personalità, altrettanto intricata, non mi fa provare alcuna vergogna a riconoscerlo, perché credo che ognuno, in modo del tutto peculiare, possa sentirsi allo stesso modo”.

Questa è stata la premessa di una delle due storie condivise da Sara Barbieri su Instagram. “Durante tutto questo tempo, ho semplicemente osservato, testimone di situazioni che, inizialmente, sembravano una parte inevitabile della mia vita, ma che pian piano mi rendevano sempre più estranea al mondo che mi circondava”.

Questo ritratto non rassicurante sembra riflettersi indubbiamente nel periodo trascorso al fianco di Fabrizio Corona, recentemente tornato al centro dell’attenzione a causa delle sue vicende giudiziarie e del suo impegno nel nuovo portale e nel suo lavoro.

“È come un ciclo infinito da cui non puoi sottrarti, e quando ti risvegli, provi un timore incolmabile. Rimanere intrappolati sembra la strada più facile per evitare di provare dolore”, prosegue il post, che richiama echi di storie passate, come quella emblematica di Nina Moric.

Poi, Sara Barbieri condivide un consiglio prezioso per uomini e donne: “Non attaccatevi mai a situazioni per paura di fronteggiare la dura realtà della vita. Ascoltate coloro che vi vogliono sinceramente bene. La miglior vendetta è cambiare la prospettiva, cadere, reagire e soprattutto, vivere”, conclude Sara Barbieri.

Fine della storia d’amore tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri

Sebbene siano due persone che preferiscono tenere il loro legame al riparo da indiscreti sguardi, la condivisione di segnali o indizi sulla fine della loro storia d’amore risulta complessa. In un’epoca in cui siamo abituati a scrutare ogni dettaglio, sia positivo che negativo, della vita altrui, è sorprendente vedere come Fabrizio Corona e Sara Barbieri abbiano deciso di seguire una strada del tutto diversa.

Le parole della modella, che fino ad ora non ha mai condiviso nulla del genere, hanno catturato l’attenzione in modo particolare. La circostanza che tali dichiarazioni siano giunte poco dopo l’indiscrezione riguardante la fine della loro relazione, riportata dall’Investigatore Social su Instagram, rende tutto ancora più evidente.

Al contrario, Fabrizio Corona si è limitato a rispondere condividendo un estratto di un’intervista in cui gli viene chiesto se sia felice. La sua risposta è stata breve e concisa: “Non sono mai stato felice in tutta la mia vita e non sarò mai felice per il resto della mia vita (…). Sono un esperto nell’arte dell’infelicità”.