Fabio Volo: “Amo ancora Johanna, ma separarsi è stato necessario”. Ecco la verità sulla rottura!

La lunga storia d’amore tra Fabio Volo e Johanna Maggy Hauksdottir ha conosciuto la sua conclusione nell’autunno del 2020, dopo dieci anni di condivisione e la nascita di due figli, Sebastian di 10 anni e Gabriel di 8. In una recente intervista al Corriere della Sera, l’attore e scrittore, che il 14 novembre presenterà il suo nuovo libro “Tutto è qui per te”, ha discusso apertamente della fine della loro relazione, avvenuta tre anni fa.

Volo ha rivelato che la separazione è stata una decisione presa “per evitare l’inferno”, sottolineando che l’inferno si manifesta quando ci si trova in mezzo a una problematica senza riuscire a intravedere una via d’uscita. Nel suo prossimo romanzo, in cui il protagonista è un uomo di cinquant’anni che sperimenta una separazione, cerca nuove passioni e riscopre vecchi amori, il tema della rottura viene affrontato in modo ricorrente.

L’artista di 51 anni ha voluto sottolineare che, a suo avviso, la separazione non rappresenta un fallimento, ma piuttosto un’evoluzione dei rapporti. Ha enfatizzato l’importanza dell’intelligenza emotiva in questi momenti e ha chiarito che non crede di amare meno la madre dei suoi figli, né crede che lei ami meno lui.

Il nuovo modo di stare insieme si concentra sull’obiettivo comune di creare un ambiente amorevole per i loro figli. In un gesto di maturità, hanno persino condiviso momenti di vacanza in Amazzonia, dimostrando che la loro relazione, pur cambiata, si preoccupa ancora del benessere dei loro bambini.

Le ragioni della separazione

Dopo tre anni dalla separazione, Fabio affronta il passato in una nuova intervista, cercando di spiegare le ragioni dietro la fine della loro storia.

“Quando incontri qualcuno, è come se ricevessi una promessa di felicità. Se quella promessa non si avvera, provi rabbia. È quasi come un tradimento. Ma la verità è che l’altra persona non è responsabile. La promessa è una tua proiezione, sei tu che carichi l’altro di questo peso. Se non risolvi i tuoi conflitti interni, non risolverai nulla.”

Attualmente, Fabio, un tempo noto per la sua fama da donnaiolo (“le donne che ho avuto non le conto”), si dichiara “single” e ribadisce: “La donna più importante della mia vita è stata e continua ad essere la madre dei miei figli. Lei rimane al centro, il domani è incerto.”

Fabio Volo ne parla apertamente

Nel novembre del 2022, Volo ha condiviso per la prima volta dettagli sulla sua separazione con Johanna in un’intervista a Vanity Fair. Ha dichiarato: “Avrei continuato la mia vita con Johanna per sempre se le cose fossero andate bene. Non sono contrario alle relazioni di coppia, non faccio piani, ma se non c’è qualcosa che mi tiene vivo al loro interno, non posso andare avanti.”

In quel periodo, lo scrittore ha anche sottolineato che una relazione priva di fondamenta solide non può essere mantenuta “per i figli”. Ha chiarito: “Il vero equivoco è quando la gente dice: ‘Sono con il mio partner per i figli’. In realtà, dovrebbe essere: ‘Dobbiamo separarci per i figli’. Perché loro meritano la verità.”