Eugenio Colombo confessa la vera natura del rapporto con Greta Rossetti. Ecco la rivelazione shock!

Eugenio Colombo ha ufficialmente confermato ciò che era stato precedentemente discusso online alcuni mesi fa: la relazione tra lui e Greta Rossetti, che in passato era legata a Mirko Brunetti, sembrerebbe essere andata oltre l’amicizia. Nonostante fossero stati oggetto di pettegolezzi per essersi incontrati quando Greta era già coinvolta con l’uomo che aveva conosciuto durante le riprese di Temptation Island, Eugenio e Greta avevano sostenuto di essere solo amici. Tuttavia, ora le cose sembrano essere cambiate e il deejay stesso lo ha rivelato durante un’intervista alla trasmissione radiofonica Turchesando.

Le parole di Eugenio Colombo

Eugenio ha descritto il suo rapporto con Greta come un colpo di fulmine, con una chimica immediata. Si sentivano tutti i giorni, ma purtroppo in quel momento Eugenio stava attraversando un periodo difficile a causa della fine della sua relazione precedente con Francesca Del Taglia, e Greta, che è molto sensibile, lo ha capito. Non si sentiva pronto ad affrontare una relazione con lei.

Ma adesso le cose sono cambiate e Eugenio ha ammesso che i suoi sentimenti per Greta vanno oltre l’amicizia. C’è una connessione profonda tra loro, possono capirsi con un solo sguardo. Eugenio sa quando Greta sta bene, può sentirlo nella sua voce al telefono. Prima ancora che Greta entrasse nel Grande Fratello, loro si sono sempre supportati a vicenda. Eugenio ha difeso la storia di Greta con Mirko perché li vedeva compatibili, ma poi ha capito che sono troppo diversi. Greta ha bisogno di un uomo che possa regalargli un po’ di leggerezza, che la faccia sentire come una bambina.

I sentimenti di Greta Rossetti

Dopo che la conduttrice ha evidenziato un fatto recente accaduto nella Casa, in cui Greta ha confessato di voler tornare con Eugenio, la sua reazione è stata fulminea e intensa. Eugenio ha replicato con fervore: “Beh, allora non ci penserei due volte ad andare a riprenderla. Partirei immediatamente. Mi manca lei e mi manca tutto ciò che eravamo insieme. Se dovessi trovarla di fronte a me, la stringerei in un abbraccio sfrenato e poi, chissà cosa accadrebbe… Adesso mi sento pronto.”

Eugenio Colombo commenta il triangolo amoroso della Casa

Durante un’intervista al noto programma radiofonico Turchesando, Eugenio Colombo ha espressato il suo punto di vista sul complesso affare amoroso coinvolgente Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Colombo sostiene che, secondo lui, se non fosse stato per Greta che ha attirato l’attenzione su di sé e sulla situazione, gli altri due non avrebbero nemmeno ottenuto l’opportunità di partecipare al celebre reality show italiano.