Esclusiva: Damiano David dei Maneskin si apre sul suo passato con Giorgia Soleri e rivela il suo lato oscuro!

Il frontman dei Maneskin, Damiano David, parla per la prima volta dopo la fine della storia con Giorgia Soleri. Non denuncerà chi gli ha fatto quel famoso video in cui appariva mentre baciava un’altra ragazza, ma sulla sua ex ammette che la loro relazione è stata fondamentale per lui. “Penso che sarebbe stato diverso se fossi stato single, probabilmente sarei morto. Probabilmente mi sarei fatto uccidere in qualche modo orribile a 21 anni invece ne ho 24”, confessa Damiano.

Damiano e Giorgia

Durante un’intervista per la prima puntata della nuova stagione del podcast ‘Passa dal Bsmt’, Damiano David parla della sua ex ragazza, Giorgia Soleri, e ammette che è stata una parte molto importante della sua crescita. Mentre tutto intorno a lui cambiava costantemente, l’idea che le persone avevano di lui cambiava costantemente e avere una persona a suo fianco che fosse un punto di riferimento è stato di grandissimo aiuto. “Fortunatamente ho avuto accanto una persona intelligente quindi mi ha insegnato tante cose”, afferma.

Damiano si esprime anche riguardo al famoso video che lo ha coinvolto mentre baciava un’altra ragazza, diffuso in un momento in cui stava terminando la sua relazione con Giorgia Soleri. Non comprende come qualcuno possa pensare di tirare fuori il telefono e fare un video del genere. Rimprovera colui che ha reso pubblico il video dicendogli che lo denuncerà.

Il rapporto con il gossip

Il cantante parla anche del suo rapporto con il gossip e afferma di essere diventato abbastanza immune alle voci e ai pettegolezzi. Ha imparato a non farsi influenzare e a non cercare di controllare tutto. Allo stesso tempo, però, si pone delle domande sul fatto che una persona famosa debba sentirsi al sicuro nella propria vita privata. Si chiede se sia giusto che qualcuno possa rovinare la vita di una persona pubblicando foto e video personali. Ritiene che sia fondamentale rispettare la sfera privata.

Il rapporto con le sue fans

Damiano parla inoltre del suo rapporto speciale con i fan. Ama fare foto e scambiare due parole con le persone quando si trova in una situazione tranquilla. Ha incontrato persone interessanti attraverso questi incontri e alcune di loro sono diventate amiche.

Tuttavia, sottolinea che non è una questione di arroganza, ma di rispetto per la persona. Spiega che non è antipatico se rifiuta di fare una foto, ha sempre una motivazione valida. Ricorda anche situazioni in cui le persone gli hanno chiesto una foto mentre era in ospedale con la mano operata, mostrando il fanatismo che a volte c’è nel voler avere un momento con lui. Ritiene che sia parte della magia che riescono a creare con la loro musica e ammette che è un privilegio, ma è fondamentale rispettare la privacy e la sfera umana delle persone. Non tutti riescono ad avere quell’autocontrollo, ma per lui è fondamentale.