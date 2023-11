Enock Barwuah e Giorgia Migliorati: il dolcissimo annuncio su Instagram fa impazzire i fan. Ecco perché!

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati si apprestano a diventare genitori, annunciando l’arrivo di un nuovo membro nella loro famiglia. Dopo aver celebrato le nozze lo scorso giugno, l’ex concorrente del GF Vip e fratello di Mario Balotelli ha condiviso la gioiosa notizia attraverso un post su Instagram.

“Quest’anno è stato ricco di emozioni. Nei primi giorni di settembre, abbiamo ricevuto la notizia più meravigliosa della nostra vita”. Ma vediamo insieme la loro storia d’amore e il successo e l’affetto ricevuto sotto al post di Instragram!

L’annuncio social di Enock Barwuah e Giorgia Migliorati

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati hanno condiviso la foto della prima ecografia su Instagram, svelando la dolce attesa della futura mamma. L’imprenditrice ha ricevuto la lieta notizia della gravidanza dopo un test effettuato a settembre. La coppia ha entusiasmatamente annunciato la gioiosa novità ai loro fan attraverso il popolare social media:

“Quest’anno è stato un susseguirsi di emozioni. Nei primi giorni di settembre, abbiamo ricevuto la notizia più straordinaria della nostra vita. Una gioia travolgente ci ha invaso. Presto diventeremo una famiglia di tre persone e non vediamo l’ora di accogliere questa nuova meraviglia.”

Un grande numero di amici ha manifestato i loro auguri nel commentare il post, tra cui spiccano i messaggi di congratulazioni di Elisabetta Gregoraci (“Che meraviglia, congratulazioni ragazzi, sono felice per voi. Vi voglio bene”), Matteo Diamante e Andrea Zelletta (“Bellissima notizia, sono davvero felice per voi. Vi abbraccio con affetto”). Insomma la notizia ha smosso l’animo dei follower, famosi e non.

Il matrimonio lo scorso giugno

Il 16 giugno 2023, Enock Barwuah e Giorgia Migliorati si sono uniti in matrimonio nella chiesa parrocchiale di Castegnato, nel cuore della provincia di Brescia, il paese natale di lei. Alla cerimonia hanno preso parte i loro familiari, tra cui la mamma Rose Barwuah e Mario Balotelli con la loro figlia Pia.

Tra gli ospiti c’erano anche numerosi amici, tra cui Andrea Zelletta accompagnato da Natalia Paragoni e Francesco Oppini, ex concorrenti del GF Vip. In occasione di questo momento speciale, Enock Barwuah ha condiviso un post dedicato alla sua compagna, narrando le intense emozioni provate nel vederla diventare sua moglie.

“Non è semplice commuovermi, ma questa volta è successo. Guardando mia moglie avanzare verso l’altare, i miei battiti cardiaci erano accelerati, ho girato lo sguardo e ho visto l’emozione anche negli occhi dei miei genitori e dei testimoni. È stato un momento che porterò sempre con affetto nel mio cuore.” Ora, la coppia è pronta a scrivere nuovi capitoli della loro storia d’amore con l’arrivo imminente di un bebè.