Elodie svela il suo lato più sensuale e il nuovo brano esplosivo!

Elodie scatena il web con il suo nuovo singolo “A fari spenti” – Il suo look audace e sensuale cattura l’attenzione. Capelli bagnati ad accentuare il mistero, uno sguardo penetrante e occhi cristallini che fissano la telecamera, la cantante sfoggia una sensualità senza precedenti. Il brano, scritto da Elisa con Marz & Zef e prodotto da loro stessi, è stato rilasciato a mezzanotte e segna un nuovo capitolo nell’esplorazione di Elodie nel mondo della musica dance pop, dopo una serie di successi da club.

I fan hanno affollato i commenti su questo scatto, con Andrea Delogu che ha elogiato la bellezza di Elodie con la semplice e potente parola “Elodea”. Altri hanno paragonato la cantante a una seducente “Madre Natura” o addirittura a una “Venere”. La sua immagine sensuale e la musica coinvolgente stanno facendo parlare di sé.

La magia di Elisa

Il nuovo singolo di Elodie porta la prestigiosa firma di Elisa, un’affascinante collaborazione che ha già visto la luce in brani come “Bagno a Mezzanotte” e “Proiettili”. Quest’ultima canzone ha accompagnato l’esordio cinematografico della cantante alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con “Ti mangio il cuore”. Una partnership musicale che promette scintille.

I trionfi di Elodie – Un anno da sogno

Elodie, la talentuosa artista romana, ha vissuto un’anno straordinario di trionfi e successi. A partire dal prestigioso David di Donatello conquistato con il brano “Proiettili”, fino all’incredibile sold-out nelle tappe del suo tour personale. Senza dimenticare il fortunato e amato singolo “Pazza musica”, una collaborazione magica con Marco Mengoni.

E non solo in campo musicale, ma anche nella sua vita personale, con la sua storia d’amore con il pilota Andrea Iannone che continua a fiorire.

Pazza Musica

Marco Mengoni ed Elodie, due stelle della musica italiana, si sono uniti per la prima volta in un’incredibile collaborazione che ha fatto impazzire le classifiche dell’estate 2023. Il loro nuovo singolo, intitolato “Pazza musica”, è una creazione firmata da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (Zef), con la produzione magistrale di E.D.D. Questo brano è un inno alla libertà, un invito a gustare il piacere di abbandonarsi completamente, dimenticando le preoccupazioni quotidiane. Con versi come “Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché…”, la canzone cattura l’essenza di una gioia sfrenata e contagiosa.

‘Elodie Show 2023’

Dopo il trionfo del suo memorabile concerto al Mediolanum Forum di Milano, Elodie si prepara a tornare in scena con il suo imperdibile tour ‘Elodie Show 2023’, prodotto da Vivo Concerti.

La straordinaria avventura nei palazzetti avrà inizio al Palapartenope di Napoli il 17 novembre, con un secondo spettacolare concerto il 18 (il tutto già esaurito). La tournée proseguirà con due spettacoli straordinari al Mediolanum Forum di Milano, il 20 e il 21 novembre (anch’essi sold out), per poi sbarcare a Roma il 25 (ancora una volta, il tutto esaurito) e il 26 novembre, al Palazzo dello Sport. Il tour raggiungerà il suo culmine il 5 dicembre al Mandela Forum di Firenze.