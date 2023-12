Elodie e il grande amore per Iannone: il pilota torna in pista dopo 4 mesi di stop. Ecco il messaggio della cantante!

Elodie, dopo aver goduto di un notevole successo con l’uscita di Red Light e il suo tour, ha commosso i suoi affezionati seguaci su Instagram con un tenero messaggio dedicato al suo compagno di vita, Andrea Iannone. Quest’ultimo si sta preparando per fare il suo ritorno nelle gare ufficiali dopo aver superato una lunga sospensione a causa di un caso di doping.

La storia d’amore tra Iannone ed Elodie

L’atteso ritorno alle competizioni avverrà nel prestigioso Campionato Mondiale Superbike, con la Ducati del rinomato team Go Eleven. Dopo un periodo di sospensione a seguito di un test antidoping positivo nel corso del Gran Premio della Malesia nel 2019, dovuto all’assunzione di drostanolone, uno steroide anabolizzante, l’atleta abruzzese è finalmente pronto a riprendersi il suo posto in sella.

In un momento così felice, Andrea Iannone ha ricevuto un messaggio di sostegno molto significativo da parte della sua partner, la talentuosa cantante Elodie Di Patrizi. I due si sono conosciuti nel corso dell’estate del 2022 grazie a qualche amico in comune e da quel momento la loro relazione si è consolidata in modo indissolubile, con entrambi che si sono sostenuti a vicenda a ogni passo. Alle parole di Andrea, Elodie ha risposto con amore e determinazione: “Buona fortuna, amore mio. Sarò sempre al tuo fianco”.

In una recente intervista al Corriere, Andrea ha parlato con sicurezza dell’intensità della sua storia d’amore con Elodie, definendola “fantastica, proprio come quando sono sulle due ruote”. Non nasconde la sua sorpresa per il suo ritorno in pista, ammettendo sinceramente: “Di solito non sono facilmente sorpreso, ma questa volta è successo. Non provavo né nervosismo né emozione. Volevo soltanto divertirmi, godermi ogni istante a partire dal momento in cui uscivo dalla pit lane. Quando si affronta la sfida con questa mentalità, tutto il resto viene in modo naturale”.

Andrea Iannone dopo lo stop di 4 mesi per doping, torna in pista

Dopo un periodo di quattro anni travagliati e complessi, il pilota proveniente dall’Abruzzo ha finalmente ripreso il controllo della sua motocicletta. Questa lunga pausa è stata causata da un risultato positivo al drostanolone, una sostanza vietata dalla WADA, che è emersa durante un test delle urine eseguito durante il Gran Premio della Malesia nel 2019.

Esultante, Andrea ha condiviso un post sul suo account Instagram, esclamando: “Finalmente sono libero, dopo aver affrontato tanti ostacoli in questi quattro anni difficili!”. Come dimostrazione del loro solido legame, la cantante non ha esitato a mostrare supporto al suo amato, condividendo la storia su Instagram con un tenero messaggio: “In bocca al lupo, amore mio. Sarò sempre al tuo fianco”.

L’accompagnamento di un cuore rosso come emoticon rappresenta l’amore e la passione che li unisce. Sembra evidente che i due siano profondamente legati l’uno all’altro. Forse un matrimonio potrebbe essere il prossimo passo per loro?