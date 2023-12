Elisabetta Gregoraci: Natale in bikini per la showgirl, ma con lei non c’è Giulio Fratini. Ecco con chi è!

Elisabetta Gregoraci ha deciso di trascorrere alcuni giorni di totale relax in Kenya, accompagnata dal suo adorato figlio Nathan Falco e da Flavio Briatore, all’interno di un sontuoso resort che si trovava nelle mani del suo ex marito. L’entusiasmante notizia del loro fantastico viaggio è stata rivelata proprio dalla brillante presentatrice, che ha condiviso un coinvolgente video sui suoi Instagram stories.

Nel video affiora la sorprendente immagine di Elisabetta che si diverte a giocare a bocce sulla delicata sabbia insieme al suo prezioso figlio e a Flavio: un momento di gioia familiare sancito da una sana competizione.

Natale in famiglia per Elisabetta Gregoraci

Per mantenersi fedeli alle tradizioni, Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e loro figlio Nathan Falco, hanno deciso di trascorrere le festività natalizie in Kenya. Come una famiglia unita, si stanno godendo le giornate tra le acque cristalline dell’oceano e la splendida spiaggia del lussuoso resort Billionaire Resort & Retreat Malindi, che appartiene a Briatore.

È stata Gregoraci stessa a rivelare la loro presenza attraverso i suoi post su Instagram, in cui ha immortalato le meraviglie naturali dell’Africa e ha condiviso scatti del suo adorabile figlio. Flavio, Elisabetta e Nathan hanno anche trascorso del tempo insieme giocando a bocce sulla sabbia: una piccola partita tra di loro in cui, naturalmente, non è mancata una sana competizione.

E Giulio Fratini?

Prima di partire per le ferie, Elisabetta Gregoraci ha deciso di fare una sosta a Firenze per salutare il suo compagno, Giulio Fratini, e suo suocero, Sandro, un famoso imprenditore fiorentino. Attraverso un video pubblicato nelle sue storie Instagram, Elisabetta ha salutato i suoi follower da quel paradiso, invitandoli a non provare invidia per la sua vista in costume da bagno.

Tuttavia, il suo soggiorno non è iniziato nel migliore dei modi. Infatti, ha rivelato di aver fatto un terribile sogno su di sé stessa, sperando che non si avveri mai.

Queste vacanze sono inoltre al centro dell’attenzione per un altro motivo. Flavio Briatore ha condiviso un video in cui si vede lui insieme a due dipendenti che spazzolano un tappeto. “Serve un po’ di buona volontà”, ha scritto l’imprenditore.

Elisabetta Gregoraci sfoggia un bikini mozzafiato

Elisabetta Gregoraci ha regalato ad molti un sogno inusuale: un Natale in bikini. Attraverso dei post su Instagram, ha mostrato il suo look per una giornata in spiaggia, creando un’atmosfera insolita per il periodo natalizio. La showgirl ha scelto un accattivante bikini fucsia fluo, composto da un tanga aderente e un reggiseno sportivo, che metteva in risalto la sua forma fisica impeccabile.

Per completare il suo outfit, ha indossato degli occhiali da sole scuri della rinomata marca Ray-Ban e ha camminato a piedi nudi, accompagnata da preziosi braccialetti al polso. Elisabetta emanava una gioia contagiosa, in un luogo tanto meraviglioso quanto sorprendente.