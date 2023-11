Eleonora Giorgi parla del tumore al pancreas: “Farò di tutto per sentirmi viva”. Ecco le strazianti parole!

Eleonora Giorgi ha dichiarato di essere una donna del cinema, non dei social, per spiegare la sua scelta di comunicare la diagnosi di tumore al pancreas in diretta a Pomeriggio 5, ospite di Myrta Merlino, anziché optare per un post su Instagram o Facebook. Da quando è stata diagnosticata, la sua vita è radicalmente cambiata, poiché ora si appresta a intraprendere un lungo percorso fatto di chemioterapia, esami e controlli regolari.

“Lunedì inizierò il primo ciclo di chemioterapia presso l’Humanitas di Milano. Mi hanno avvertito che con la prima seduta potrei addirittura dormire per tre giorni, poiché sarà molto intensa. Sarà necessario ripetere le terapie ogni 15 giorni. Tuttavia, ho preso la decisione di affrontare questa battaglia con determinazione”, ha dichiarato l’attrice al Corriere della Sera.

La diagnosi di Eleonora Giorgi

L’incredula Eleonora Giorgi ha ricevuto la diagnosi di adenocarcinoma al pancreas, una notizia che l’ha sorpresa profondamente. Ha condiviso il suo stupore dichiarando: “Pensavo di avere problemi polmonari. Sono stata miracolata, perché ho scoperto la situazione in tempo grazie a una serie di coincidenze fortunate”.

L’attrice ha raccontato di aver avuto un forte raffreddore il 26 ottobre, solo 5 giorni dopo il suo settantesimo compleanno, quando si è ritrovata a fare una mammografia. Durante l’esame, ha avvertito un brutto colpo di tosse e ha chiesto all’ecografista di fare anche una lastra. In seguito, l’ecografista le ha suggerito di prenotare una tac.

Dalla tac sono emersi piccoli noduli ai polmoni, di cui due risultavano frastagliati. Lo pneumologo ha prescritto una PET scan, che ha rivelato la presenza del carcinoma al pancreas. Eleonora Giorgi ha rivelato che, se i noduli ai polmoni fossero stati metastasi, avrebbe avuto solo un anno e mezzo di vita. Fortunatamente, la biopsia ha indicato che dopo la chemioterapia sarà possibile un intervento chirurgico.

L’attrice ha condiviso il suo pensiero iniziale riguardo alla notizia del carcinoma, riflettendo che se fosse morta, avrebbe accettato la situazione pensando di aver vissuto una vita incredibile e che l’invecchiare non le piace per nulla. Tuttavia, il suo pensiero si è poi rivolto ai figli, percependo il loro dolore e sentendo il loro grande amore.

La lotta contro il tumore

Il cancro al pancreas, malattia che ha colpito anche Fedez, rappresenta una delle sfide più insidiose, poiché spesso progredisce in silenzio, rendendo difficile una diagnosi tempestiva. Eleonora Giorgi ha affrontato la paura associata a questa situazione con un approccio proattivo, documentandosi immediatamente insieme ai suoi figli.

Riconosce l’importanza cruciale di scoprire la malattia in fase precoce e ha esaminato altri casi noti, come quelli di Fedez e Steve Jobs. Le ha sorpreso apprendere che Jobs, per un lungo periodo, aveva preferito cure alternative. Eleonora Giorgi, al contrario, esprime la sua fiducia nella scienza.

La sua storia inizia due anni fa quando, dopo esami di routine, le è stata diagnosticata un’alta glicemia. Un’ecografia al pancreas, all’epoca, non aveva evidenziato nulla, ma Eleonora riflette che avrebbe dovuto approfondire ulteriormente. Ora, condividendo la sua esperienza, vuole essere un esempio per gli altri, incoraggiando a non trascurare alcun segnale. Durante le biopsie, ha sfruttato le sue abilità di attrice, rimanendo immobile al punto che i medici le hanno fatto i complimenti.