Eleonora Giorgi aggiorna i fan sulla sua salute: “Sono alla terza chemioterapia”. Ecco come sta oggi!

Eleonora Giorgi lotta strenuamente contro il cancro al pancreas che le è stato diagnosticato alcuni mesi fa. L’attrice si rifiuta di arrendersi e condivide sui social il suo percorso per affrontare la malattia. Ieri, il 3 gennaio, ha affrontato la terza sessione di chemioterapia e ha comunicato di sentirsi bene.

Inoltre, il nuovo anno, appena iniziato nel 2024, le riserva delle belle notizie: suo figlio Paolo Ciavarro ha chiesto alla fidanzata Clizia Incorvaia di sposarlo e Giorgi non potrebbe essere più felice per lui.

Eleonora Giorgi e la diagnosi di tumore al pancreas

Eleonora Giorgi ha raccontato a Verissimo il momento in cui ha scoperto di essere affetta da un tumore. “La scoperta è avvenuta casualmente. Dovevo fare un’ecografia al seno e, mentre lo facevo, mi è venuto un colpo di tosse. Il medico mi ha chiesto il motivo di quella tosse e mi ha consigliato di fare una tac. L’ho fatta e improvvisamente è apparsa un’ombra. Il radiologo mi ha detto ‘il pancreas’. Io pensavo che il problema fosse ai polmoni. Per fortuna, non ci sono metastasi e posso sottopormi a un intervento chirurgico. Dovrò fare la chemioterapia, affrontare l’operazione e poi ci sarà il periodo di convalescenza. Credo nella scienza e mi affido completamente ad essa”.

“Da quando mi hanno diagnosticato il tumore, sto vivendo come se fossi in un film. Voglio interpretare il ruolo di una persona malata. Spero che la mia esperienza possa portare compagnia e conforto agli altri”. Nonostante sia coraggiosa e determinata a combattere, Eleonora non nasconde la paura che prova.

“Oggi ho paura perché il mio corpo è perfetto. Ho dovuto imparare a rinunciare a molte cose, ma non alla mia fisicità, alla bellezza di una settantenne. Da donna, questa situazione mi colpisce molto, ma lotterò”. Inoltre, ha aggiunto: “Indosserò una parrucca, come Marilyn. Cercherò di trovare modi per divertirmi. Sarò stanca, avrò nausea, ma cercherò di conviverci. Sarà un’opportunità per stare a casa, riposarmi e passare del tempo con mio nipotino. Cercherò di affrontare tutto passo dopo passo, perché se penso all’operazione… mi viene l’ansia”.

L’aggiornamento di Eleonora Giorgi sulla sua salute

Con un video condiviso sui social nella sera del 2 gennaio, Eleonora Giorgi ha informato i suoi seguaci sulla sua buona salute e sull’avvicinarsi della terza sessione di chemioterapia, che si preannuncia molto intensa:

“Mi sento davvero bene. Domani affronterò la terza chemioterapia, sarà una dura battaglia. Sono anche un po’ spaventata, ma voglio affrontarla con forza perché desidero ardentemente raggiungere l’obiettivo di ridurre questo maledetto tumore e potermi sottoporre all’intervento chirurgico. Provo una certa apprensione.”

La proposta di matrimonio del figlio Paolo Ciavarro

L’ultimo giorno del 2023, Paolo Ciavarro ha deciso di sorprendere Clizia Incorvaia con una proposta di matrimonio. Per rendere l’evento ancora più speciale, ha chiesto al figlio Gabriele di consegnare l’anello per lui. L’atmosfera era romantica ed emozionante e il cuore della futura suocera Eleonora Giorgi si è riempito di gioia.

Durante la sua partecipazione a Pomeriggio Cinque, ospitata da Myrta Merlino, Eleonora ha condiviso i suoi sentimenti dicendo: “Penso che Paolo volesse fare questa proposta da tempo, ma questa brutta notizia autunnale ha rivoluzionato tutto e ha rallentato un po’ le cose. Ora, però, siamo tornati sereni e speriamo che tutto vada bene. Avrei desiderato tanto avere una telecamera per poter vedere Gabriele, il mio adorato nipotino. So che lui è sempre molto preciso e mi posso immaginare come, con orgoglio, sia andato verso sua madre portando una piccola scatolina per fare questa cosa meravigliosa”.