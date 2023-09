È morto Matteo Messina Denaro! Chi era?

Matteo Messina Denaro, noto come “Diabolik” o “U Siccu” (il secco), oppure con il nome Alessio, come emerge dai pizzini rinvenuti nel covo di Binnu Provenzano. Questi erano solo alcuni dei nomi d’arte di un individuo enigmatico, il boss di Cosa Nostra che ha saputo eludere la giustizia per tre decenni, prima di essere finalmente catturato il 16 gennaio 2023 a Palermo.

L’8 agosto, le condizioni di salute di Messina Denaro si sono ulteriormente aggravate, costringendolo a trasferirsi nell’ala di chirurgia presso l’ospedale San Salvatore de L’Aquila. Il 22 settembre, una notizia tragica ha scosso il mondo criminale: il boss è caduto in un coma, portando i medici a prendere la dolorosa decisione di interrompere l’alimentazione. È morto il 25 settembre 2023.

Responsabile di numerose esecuzioni e coinvolto nell’atroce sequestro di Giuseppe Di Matteo, un rapimento orchestrato per costringere il padre Santino a ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di Capaci. Di Matteo fu successivamente strangolato e sciolto nell’acido dopo 779 giorni di agonia.

Natali di Matteo Messina Denaro

Nato a Castelvetrano, nel 1962, figlio di don Ciccio, il capo mandamento locale, Messina Denaro ereditò i segreti della latitanza da suo padre.

Fedelissimo di Riina, dopo l’arresto di quest’ultimo, si è sottomesso a Provenzano.

Nonostante inviasse messaggi colmi di rispetto e affetto al padrino, Messina Denaro prediligeva l’azione, acquisendo sempre più influenza mentre i boss al di sopra di lui venivano eliminati uno dopo l’altro. Questo l’ha reso uno degli uomini più ricercati al mondo.

L’amore per il lusso

Nel racconto della vita di Matteo Messina Denaro, la linea tra realtà e leggenda è sottile e sfuggente. Questo boss della “new generation” è stato spesso descritto come un uomo che amava i piaceri della vita. Amava il lusso sfrenato, le donne, i viaggi avventurosi, le auto scintillanti e l’abbigliamento raffinato. Ma, soprattutto, c’erano i soldi, montagne di denaro che gli consentirono di catapultarsi da Castelvetrano ai circoli più esclusivi.

In sostanza, sembrava distante anni luce dall’immagine stereotipata del capomafia semianalfabeta, relegato a mangiare pane e cicoria, nascosto in tuguri sotterranei in qualche sperduto rudere di campagna.

Il tesoro del boss

Quello che ha costantemente lasciato sbigottiti gli investigatori è stato l’enorme tesoro accumulato da questo boss. Miliardi di euro, frutto di attività illecite in ogni campo immaginabile, hanno fatto di Matteo Messina Denaro uno dei più abili gestori dei proventi del crimine nel mondo mafioso.

Negli ultimi anni, gli inquirenti hanno confiscato centinaia di beni, sia mobili che immobili, collegati al latitante. I suoi interessi spaziavano dalla grande distribuzione organizzata all’edilizia, tanto che persino un vasto parco eolico è finito sotto sequestro. Si dice che nelle mani di Messina Denaro siano confluiti anche risarcimenti per vittime di mafia, per un valore di 2 milioni di euro.

Le numerose inchieste su questo boss di Castelvetrano hanno permesso allo Stato di acquisire un vasto patrimonio. Composto da palazzi, ville, appartamenti, terreni, magazzini, automobili, decine di conti bancari e polizze assicurative. Il tutto ammontante a milioni di euro, chiaramente riconducibili a lui.