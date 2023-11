Donatella Rettore: la foto dall’ospedale dopo l’intervento, fa preoccupare i fan. Ecco come sta adesso!

Donatella Rettore, 68 anni, ha recentemente affrontato un intervento chirurgico al tunnel carpale. Dopo l’operazione, la celebre cantante ha condiviso un video su Instagram direttamente dall’ospedale, visibilmente influenzata dall’anestesia. Nel video, ha informato i suoi seguaci che l’intervento era appena stato completato e che ora inizia un periodo di recupero.

È importante ricordare che nel 2020, durante la pandemia di Coronavirus, Rettore aveva subito un intervento per rimuovere un tumore e aveva sottolineato quanto la prevenzione avesse giocato un ruolo cruciale nel salvare la sua vita. Ma vediamo come sta oggi Donatella Rettore dopo l’intervento al tunnel carpale!

Come sta Donatella Rettore dopo l’intervento subito

Dopo l’intervento al tunnel carpale, Donatella Rettore ha voluto condividere un momento con i suoi seguaci su Instagram. Nel video pubblicato sul suo profilo, l’artista è ritratta mentre è seduta in una poltrona d’ospedale, indossando una mascherina e una cuffia per coprire i capelli. Una coperta isotermica la avvolge per mantenere la temperatura corporea.

Ancora sotto l’effetto dell’anestesia, la cantante articolava parole difficili da comprendere chiaramente, forse rivolgendosi affettuosamente ai suoi cani: Lupo, Collins e Tigre, che recentemente hanno fatto parte della sua famiglia. Nella didascalia che accompagna il video, si legge semplicemente: “Operazione al tunnel carpale terminata… ora inizia la fase di recupero”.

I fan si sono un po’ preoccupati vedendola in quello stato confusionale, ma essendo ancora sotto alcuni effetti dell’anestesia era del tutto normale.

Nel 2020 fu operata per la rimozione di un tumore

Non è la prima volta che la donna di 68 anni si trova a dover affrontare un intervento chirurgico a causa di problemi di salute. Nel tumultuoso 2020, in piena pandemia da Coronavirus, ha dovuto sottoporsi a due operazioni a causa di un tumore.

Durante un’intervista a Storie Italiane, aveva condiviso la sua esperienza di ricovero in un contesto che le ricordava un campo di concentramento, a causa delle restrizioni legate alla pandemia. Ha sottolineato l’importanza della prevenzione nella sua vita, poiché questa ha svolto un ruolo cruciale nel suo recupero.

In un altro momento, ospite nel programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin nell’ottobre dell’anno scorso, aveva ribadito l’importanza di essere costantemente sotto controllo medico e aveva espresso la speranza che la prevenzione possa contribuire a salvare sempre più vite.

Fortunatamente sembra che per il momento il tumore non sia ritornato in altre sedi e che la salute della cantante sia ottima. Questo rassicura i suoi fan che vogliono ancora vederla cantare sul palco ed emozionarsi con i suoi grandi successi. Di certo durante la convalescenza, la Rettore aggiornerà con costanza i suoi follower per tranquillizzarli sul suo stato di salute, sperando che goda di una pronta guarigione.