Domenica In: Mara Venier confessa il ricovero per sindrome depressiva da stress. Ecco il terribile racconto!

Oltre ai noti personaggi Belen Rodriguez e Fedez, va aggiunta alla lista anche Mara Venier, che ha svelato un aspetto sconosciuto della sua vita privata nella recente puntata di Domenica In. Durante un’intervista con Fedez, la conduttrice ha rivelato di aver trascorso un periodo in una clinica diversi anni fa a causa di una sindrome depressiva causata dallo stress.

Questa confessione ha gettato nuova luce sulla vita di Mara Venier, mostrando una dimensione più intima e vulnerabile di una delle figure più amate della televisione italiana. Vediamo insieme che cosa ha detto!

L’intervista di Fedez

“Vorrei confidarti qualcosa che mai nessuno ha sentito da me. In passato, ho vissuto un periodo buio, segnato da una sindrome depressiva causata dallo stress”. Queste sono le parole che Mara Venier ha detto durante l’intervista con Fedez.

E ha proseguito con la sua confessione: “Mi sono trovata in una situazione così critica che ho dovuto trascorrere un intero mese in una clinica ad Ancona. Era un centro sanitario che risale a molti anni fa, e mi sentivo veramente male. Per una settimana, mi hanno sottoposto a una terapia del sonno intensiva, dove sono stata gradualmente risvegliata”.

“C’erano professionisti, esperti medici che mi assistevano costantemente. In quel periodo, ero accanto a Jerry Calà, perché lui era il mio compagno e mi ha accompagnata in tutto quel percorso difficile”.

Il racconto di Mara Venier a Domenica In

Un giovane dottore, da poco laureato e con poca esperienza professionale alle spalle, fece la sua comparsa durante il ricovero di Mara Venier. La conduttrice ha ammesso di essere stata un po’ diffidente nei suoi confronti, chiedendosi il motivo di quell’osservazione intensa rivolta verso di lei. Quando si sta male, infatti, si prova un senso di imbarazzo e non si gradisce essere oggetto di sguardi penetranti.

Tuttavia il dottore si avvicinò e le disse: “Mara, dovresti pensare meno, perché se per 24 ore rimani concentrata su una candela, dopo quel tempo diventerà un immenso lampadario”. Questo aneddoto le rimase impresso nel ricordo, poiché rappresentava l’importanza di non fissarsi troppo sui propri pensieri. Le parole di Venier, che si basava sull’esperienza personale, erano rivolte ad invitare tutti a mantenere un atteggiamento più leggero, anche di fronte alle delusioni.

“Dobbiamo essere più leggeri. E penso sempre alla candela e al lampadario. Quando mi concentro troppo, mi dico: ‘No, Mara, non lasciamo che diventi un lampadario'”.