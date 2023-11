Diletta Leotta: il primo Natale da mamma. Il video dolcissimo con la casa già addobbata, scatena il web!

Su Instagram, Diletta Leotta ha condiviso un adorabile video che mostra la sua casa splendidamente addobbata per Natale mentre intrattiene la figlia Aria, nata il 16 agosto, proprio come lei. Queste festività segneranno il loro primo Natale insieme, e Leotta ha prestato grande attenzione ai dettagli per rendere l’atmosfera festiva indimenticabile.

Inoltre, la sua famiglia, considerando la presenza della piccola, si sposterà dalla Sicilia a Milano per unirsi a loro e trascorrere le festività insieme, in compagnia, ovviamente, di Loris Karius. Ma vediamo il video dolcissimo postato dalla presentatrice e tutti i commenti ricevuti!

Il video postato da Diletta Leotta

“La nostra prima festa natalizia,” ha scritto Diletta, accompagnando un video che mostra dettagli della sua casa festosamente decorata. Oltre all’albero splendidamente addobbato, con luci scintillanti, palline colorate e grandi fiocchi dorati, la scena include una ghirlanda verde e dorata brillante posizionata in cima alla libreria vicino alla grande vetrata.

Da notare anche il gruppo di palline colorate artisticamente appese al lampadario di design che sovrasta il tavolo da pranzo, creando un’atmosfera festiva accogliente e unica.

I commenti sotto al video

Il video ha suscitato un ampio spettro di commenti, con toni che variano dal sarcasmo, come “Il mio appartamento è grande quanto il suo televisore, ma mantengo l’umiltà”, a espressioni di dolcezza, come “La magia del Natale con i bambini è incomparabile”, e ancora “Che tesoro Aria, è commovente vederla guardare le luci”.

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta e Loris si sono incontrati per la prima volta durante un evento, e da quel momento, è stato amore a prima vista. La loro relazione è diventata stabile l’estate scorsa, quando hanno deciso di fare coppia fissa. Quando si sono conosciuti, è scattata subito quella scintilla, una sensazione straordinaria che li ha fatti sentire in sintonia come se si conoscessero da sempre.

La notizia della gravidanza è stata una sorpresa, e Diletta ha raccontato come ha appreso la lieta novella il 24 dicembre, mentre Loris si trovava in Inghilterra. Durante una videochiamata, l’emozione ha reso difficile a Diletta esprimere a parole la gioia.

Inizialmente, è stato uno choc, dato che la gravidanza non era stata pianificata, ma col tempo ha capito che non sempre si possono avere regole rigide su questi argomenti. Ora, Diletta considera la gravidanza e la maternità come il dono più bello che le potesse capitare.