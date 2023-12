Cristina D’Avena, le rivelazioni shock: dal flirt con Mirko dei Bee Hive, alle “coccole” di Berlusconi!

Nel lontano 1968, Cristina D’Avena fece il suo primo ingresso nel mondo della televisione durante la trasmissione “Lo Zecchino D’Oro”, quando, dulcis in fundo, intonò magistralmente “Il valzer del moscerino”. Da quel momento, la cantante non smise mai di regalarci la sua voce, producendo ben millecinquecentonovanta brani dedicati ai cartoni animati.

La sua straordinaria carriera viene ora raccontata in una preziosa intervista esclusiva concessa all’Adnkronos, dove ripercorre i suoi trascorsi professionali, rivelando interessanti dettagli sulle sue avventure amorose all’interno dei set televisivi che l’hanno resa una celebrità negli anni ’80, senza tralasciare qualche indiscrezione sulla sua vita personale.

Il flirt tra Cristina D’Avena e Mirko dei Bee Hive

Nel 1986, sbarcava sui teleschermi italiani “Love me Licia”, la versione italiana dell’amato cartone animato giapponese “Kiss me Licia”. La brillante interpretazione di Licia da parte di Cristina D’Avena, accompagnata da Pasquale Finicelli nel ruolo di Mirko, il fidanzato della protagonista e cantante della band “Bee Hive”, rapiva l’attenzione del pubblico.

In un’intervista esclusiva, Cristina D’Avena rivela per la prima volta: “Tra noi c’era una grande simpatia, ed è vero che ci fu un breve flirt. Eravamo giovani di 20 anni, era normale che potesse scattare un innamoramento”.

Il rapporto con Berlusconi

Cinquant’anni fa, quando gli anni ’80 erano ancora giovani, Cristina D’Avena fece un ingresso trionfale nel mondo della musica per cartoni animati. Fu grazie alla Casa Discografica Five Records, fondata niente meno che dal famoso Silvio Berlusconi (oggi nota come Rti), che questa stella brillante cominciò a risplendere. Uno dei suoi primi successi fu la famosissima canzone dei Puffi del 1982, che le valse il suo primo disco d’oro per le oltre 500.000 copie vendute.

Inizialmente, la D’Avena era solo una voce, un punto interrogativo nel panorama della musica. Ma grazie al sostegno di Berlusconi, che aveva investito molto nella televisione per ragazzi attraverso la sua azienda Fininvest, le cose cambiarono. Il magnate dell’impero mediatico accolse Cristina a braccia aperte, la coccolò e la rese una presenza costante nei suoi progetti televisivi. Fu così che la cantante iniziò a farsi riconoscere dal grande pubblico, ad apparire in trasmissioni e persino a condurre “Bim Bum Bam”.

La D’Avena ricorda Silvio Berlusconi come un grande signore, una persona adorabile e sempre generosa nel suo rapporto con lei. La sua scomparsa ha lasciato un profondo dispiacere nel cuore della cantante, che è grata all’ex premier per tutto il supporto che le ha dato lungo il suo cammino artistico.

La vita privata di Cristina D’Avena

La vita personale di D’Avena prende una piega interessante quando rivela di essere coinvolta in una lunga relazione, ma con un tocco di umorismo confessa di aver rifiutato una proposta di matrimonio, poiché lei e il suo partner non riescono mai a trovare un accordo. Tuttavia, ha ammesso di sperare di poter accettare presto il matrimonio, poiché desidera realmente questa esperienza.

Quando si parla dei figli, la cantante esprime un senso di rimpianto. Rammarica di aver dato priorità alla sua carriera all’inizio, condizione che l’aveva talmente assorbita che non aveva focalizzato l’attenzione sulla sua vita personale. È addolorata di non aver avuto figli e condivide il motivo: la consapevolezza del proprio orologio biologico che, a un certo punto, si ferma. Quando si rese conto di essere troppo avanti con l’età, decise di non provarci più.