Covid. Variante Eris, sintomi: il suo impatto sui polmoni e l’aumento dei contagi

Una recente ricerca, pubblicata su bioRxiv, getta nuova luce sulla variante EG.5 (Eris), che ha rapidamente conquistato la scena globale e sta guadagnando terreno anche in Italia. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, a metà agosto aveva già infettato il 25,8% dei casi nel paese.

Lo studio, condotto dall’Università di Tokyo, ha condotto esperimenti su criceti, svelando che questa variante sembra possedere una sorprendente abilità nell’infettare i polmoni. Questa scoperta potrebbe avere implicazioni significative, portando a manifestazioni più gravi del Covid-19 in almeno una parte dei pazienti.

Variante Eris: ascesa dei contagi

Quella che inizialmente sembrava un’ipotesi ha cominciato a prendere forma, e ora la variante Eris sta emergendo come un serio catalizzatore dell’aumento dei casi di Covid-19 a livello globale.

A inizio agosto, l’OMS aveva escluso il fatto che Eris comportasse rischi significativamente diversi dalle altre varianti in circolazione, ma aveva avvertito che potrebbe favorire un’impennata nei contagi. E ora, questa previsione si sta materializzando: in tutto il mondo, negli ultimi tempi, i nuovi casi di Covid-19 stanno risalendo.

Inizialmente, l’aumento è stato notato nell’Estremo Oriente, in particolare in Corea del Sud, ma ora si sta diffondendo anche in Europa, con un aumento del 39% rispetto al mese precedente. La variante Eris sta dimostrando di avere un ruolo significativo nell’evoluzione della pandemia.

In Italia in bilico: crescono i contagi e i decessi

La situazione in Italia sta diventando sempre più critica, con l’ultimo rapporto dell’ISS che rivela un aumento drammatico in tutti i principali indicatori. I casi positivi sono schizzati in alto del 28,1%, mentre i decessi hanno registrato un preoccupante incremento del 47,7%. Il tasso di positività ai tamponi ha segnato un modesto aumento del 1,3%.

Nonostante questo aumento significativo dei casi, al momento non ci sono segnali di sofferenza negli ospedali, ma la situazione continua a destare preoccupazione.

Sintomi

Nonostante la mancanza di dati definitivi sui sintomi attualmente riscontrati, i medici stanno segnalando una prevalenza di sintomi leggeri o comuni associati al Covid-19.

La dottoressa Kristina K. Bryant, specialista in malattie infettive pediatriche presso Norton Children’s Infectious Diseases, ha condiviso con Health che gran parte dei pazienti presenta sintomi che richiamano quelli associati alla precedente sottovariante Omicron. Questi sintomi principali coinvolgono principalmente le vie respiratorie superiori e includono mal di gola, tosse, congestione nasale e scolo nasale.

Bryant ha persino raccontato che alcune persone hanno erroneamente attribuito tali sintomi a una semplice allergia. Tuttavia, è importante rimanere vigili in quanto EG.5 sta emergendo come la variante dominante, meritevole di una stretta osservazione.

Mentre il virus SARS-CoV-2 ha mutato nel corso della pandemia, è interessante notare come alcuni sintomi siano diventati più diffusi mentre altri meno. Tuttavia, il quadro generale rimane invariato, poiché il virus continua a focalizzarsi principalmente sul sistema respiratorio. Secondo le parole del dottor William Schaffner, MD, professore di medicina preventiva e malattie infettive presso il Vanderbilt University Medical Center di Nashville, “L’immagine del Covid sembra essere più o meno la stessa dall’inizio alla fine e ricorda l’influenza e l’RSV.” È innegabile che l’impatto principale di questo virus si concentri sul tratto respiratorio, con particolare attenzione ai polmoni, che a loro volta possono reagire solo in modi limitati.

L’evolvere del virus nel tempo

Quando il virus ha fatto la sua comparsa nel 2020, uno dei sintomi più comuni era la perdita del senso del gusto e dell’olfatto.

Ora, a distanza di oltre tre anni, sembra che questo sintomo distintivo stia notevolmente perdendo terreno nella popolazione. Una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Otolaryngology—Head and Neck Surgery, ha rilevato che il rischio di sperimentare la perdita di gusto e odore a causa delle recenti varianti omicron del Covid-19 si aggira intorno al 6-7%.

Inoltre, sembra che con il passare del tempo i sintomi gastrointestinali, come nausea, vomito e diarrea, stiano diventando meno comuni.

I medici hanno inoltre osservato una riduzione dei casi di sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini (MIS-C). Nel 2020, il CDC ha segnalato che MIS-C si è verificato in circa 1 bambino o adolescente su 3.000-4.000 affetti da infezione da SARS-CoV-2, ma questa condizione è diventata progressivamente più rara dall’inizio della pandemia. Tutto ciò testimonia l’adattabilità del virus nel corso del tempo.

Eris: i vaccini

Nonostante l’andamento altalenante della pandemia e le preoccupazioni legate alle nuove varianti, l’attenzione si sta riaccentrando sull’importanza fondamentale della vaccinazione. Recentemente, l’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) ha dato il via libera al primo vaccino aggiornato, denominato XBB.1.5, sviluppato da Pfizer e BioNTech.

Secondo quanto riportato dalle aziende, questo nuovo vaccino offre protezione contro le varianti XBB, tra cui la temuta Eris, che deriva da XBB.1.9.2.

L’arrivo di questo vaccino è previsto per ottobre e sarà raccomandato in particolare per le persone anziane, quelle con elevata fragilità, le donne in gravidanza e il personale sanitario.