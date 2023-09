Covid ancora in salita: crescono i contagi (+44%) 

Al 13 settembre, il quadro epidemiologico italiano presenta dati che richiamano l’attenzione di tutta la nazione. La pandemia di Covid-19, apparentemente sotto controllo in passato, ha nuovamente innalzato la sua inquietante testa, con un incremento significativo dei casi rispetto alla settimana precedente. La situazione è tale da suscitare preoccupazione in molti osservatori.

Secondo il bollettino settimanale, al 13 settembre 2023, il numero di casi di Covid-19 in Italia è salito in modo drammatico, registrando 30.777 nuovi casi. Questo dato è significativamente più alto dei 21.316 casi riportati nella settimana precedente, rappresentando un preoccupante aumento del 44%. La pandemia sembra aver trovato nuova forza, ponendo un serio interrogativo sulla sua gestione futura.

Un altro elemento di grande allarme è l’incidenza attuale del virus sulla popolazione. Si è passati da 36 casi per 100.000 abitanti della scorsa settimana a un attuale 52 casi per 100.000 abitanti. Questo indicatore mette in evidenza la diffusione più ampia del virus nella società italiana e solleva domande sulla sua ulteriore propagazione.

Covid. Incremento dei ricoverati negli ospedali

Un aspetto altrettanto preoccupante è rappresentato dall’occupazione dei letti negli ospedali, in particolare nell’Area medica. Nel giro di una settimana, l’occupazione dei letti è salita dal 3% al 3,8%, con un totale di 2.378 pazienti ricoverati.

Anche le terapie intensive hanno visto un aumento, passando dallo 0,6% all’0,9%, con 76 persone ora in stato critico. Questi dati indicano chiaramente una pressione crescente sul sistema sanitario italiano. Il documento ufficiale sottolinea la necessità di rafforzare le misure di protezione e prevenzione, evidenziando in particolare l’importanza della vaccinazione per i gruppi fragili.

Crescita costante di nuovi casi, ricoveri e decessi

Per comprendere meglio la dinamica di questa crescente crisi sanitaria, è interessante esaminare i dati relativi al periodo dal 1° agosto al 6 settembre 2023. Secondo le analisi condotte dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M. Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si sta verificando un aumento costante nei nuovi casi, nei ricoveri e nei decessi.

In particolare, la percentuale di positivi al test molecolare per la presenza del virus SarsCov2 sta crescendo in modo approssimativamente lineare, con un tasso medio di crescita del 2,3% a settimana. Questo andamento costante e inesorabile è fonte di preoccupazione, poiché suggerisce che la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. Durante la seconda metà di agosto e la prima di settembre, la crescita è rimasta lineare, ma il tasso medio di crescita dei decessi è stato di circa 300 unità a settimana, rappresentando una sfida aggiuntiva per il sistema sanitario.

Infine, l’analisi ha rivelato che il numero di decessi settimanali ha raggiunto un minimo durante la penultima settimana di agosto, ma da allora è cresciuto in modo approssimativamente lineare, con un tasso medio di crescita di circa 3,5 unità a settimana. Questo aumento dei decessi è un campanello d’allarme per il sistema sanitario italiano, che sta facendo del suo meglio per far fronte a questa nuova ondata della pandemia.

In conclusione, i dati al 13 settembre 2023 evidenziano un aumento significativo dei casi di Covid-19 in Italia, insieme a un incremento dell’occupazione degli ospedali e dei decessi. La situazione richiede un’azione immediata per contenere la diffusione del virus e proteggere la salute pubblica. È fondamentale che la popolazione aderisca alle misure di protezione e partecipi attivamente alla campagna di vaccinazione per porre fine a questa emergenza sanitaria.