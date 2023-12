Costantino Vitagliano parla dall’ospedale: una malattia senza diagnosi lo affligge. Ecco le sue parole!

“Al momento, mi trovo ancora ricoverato in ospedale e sto affrontando una situazione piuttosto rara e complessa da circa una settimana. Nonostante numerosi esami, non siamo ancora giunti a una conclusione definitiva sulla strategia terapeutica migliore da adottare.” Constantino Vitagliano, conosciuto come il “re” dei tronisti, ha voluto rassicurare i suoi seguaci, preoccupati per la sua salute, attraverso un video diretto.

Il suo ricovero avviene in un ospedale della Brianza, dove il team medico sta lavorando per comprendere a fondo la patologia che lo colpisce. In questo momento di incertezza, Costantino ha scelto di condividere apertamente la sua situazione con i suoi fedeli seguaci, affrontando insieme a loro questo momento delicato e cercando il sostegno della comunità online.

Preoccupazione per l’assenza di una diagnosi

I segni che hanno spinto Costantino Vitagliano a sottoporsi a ulteriori indagini restano avvolti nel mistero, delineando una situazione complessa e delicata. Nonostante l’incertezza che circonda la sua salute, Vitagliano mantiene un approccio ironico e giocoso, cercando di affrontare la situazione con un tocco di umorismo.

Nel condividere gli aggiornamenti sulla sua permanenza in ospedale, Costantino scherza sulle similitudini tra il suo guru, Lele Mora, e il primario dell’ospedale, il dottor Vittorio Segramora.

“La particolarità di oggi,” racconta con un sorriso, “è stata conoscere il primario di questo ospedale, il dottor Segramora. Curiosamente, porta lo stesso cognome di colui che in passato mi ha dato tanto, il mio mentore Lele Mora. Sarà il destino a volere che i Mora influenzino il mio cammino? Chissà come andrà questa volta, ma sarò eternamente grato a Lele Mora per tutto ciò che ha fatto per me.”

La sua ironia rivela la sua resilienza di fronte all’incertezza, dimostrando la volontà di affrontare la situazione con leggerezza. Pur riconoscendo l’importanza del destino nelle sue vicissitudini personali.

Gli anni del successo di Costantino Vitagliano

Negli ultimi anni, Costantino Vitagliano ha scelto un profilo televisivo più discreto, concentrando la sua attenzione nell’ambito della moda come modello e indossatore. Al contempo, ha abbracciato il ruolo di padre amorevole nei confronti della piccola Ayla, frutto della sua precedente relazione con Elisa Mariani, la quale, purtroppo, ha avuto una conclusione triste.

La sua presenza in televisione è stata limitata, con l’ultima apparizione risalente alla scorsa estate nel programma “Non sono una signora”, condotto da Alba Parietti, dove si è affacciato temporaneamente sul piccolo schermo.

La vita di Costantino, dopo i successi degli anni d’oro, è stata segnata da dolorose perdite, tra cui la scomparsa della madre Rosetta e, tre anni dopo, del padre Orazio. Tuttavia, il vuoto lasciato da queste assenze dolorose è stato in parte mitigato dall’arrivo di Ayla, la sua amata figlia nata dall’amore con Elisa Mariani.

Questo nuovo capitolo della sua vita ha portato significativi cambiamenti e una fonte di gioia, offrendo un contrasto positivo alle sfide che ha dovuto affrontare.