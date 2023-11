Claudio Amendola infuriato: più della metà dei suoi guadagni versati in tasse. Ecco lo sfogo dell’attore!

Claudio Amendola, in un’intervista concessa a Il Messaggero, ha condiviso la sua esperienza di guadagni significativi durante una stagione, ma ha anche rivelato di aver versato con entusiasmo una considerevole quantità di imposte, che superava “la metà”. Nel corso dell’intervista, ha anche anticipato il suo prossimo progetto televisivo, Io canto Generation, un nuovo talent show su Canale 5 dedicato a giovani aspiranti cantanti dai dieci ai quindici anni.

Tuttavia, le parti più intriganti dell’intervista riguardano i suoi guadagni e la sua crescente insoddisfazione nei confronti di Roma. In merito a questa situazione, ha dichiarato di non aver più alcuna voglia di discutere delle problematiche di Roma, è un argomento datato che sembra non avere soluzione.

Quando gli è stata posta una domanda riguardo ai pettegolezzi, Claudio Amendola ha preferito non rispondere, ma si vocifera di una sua relazione con una costumista di nome Giorgia.

Lo sfogo di Claudio Amendola

Claudio Amendola aveva dichiarato di essere uno dei principali contribuenti di Roma, ma quali erano i numeri dietro questa affermazione? Ha rivelato con orgoglio che se in un anno ha accumulato tre miliardi, ha versato con soddisfazione oltre la metà di questa cifra in tasse. Ha inoltre lanciato una frecciatina, dicendo che ciò che intendeva sottolineare è che guadagna e dichiara tutto a suo nome.

Molte persone ben più facoltose di lui operano attraverso società e questo talvolta gli è sembrato strano e, diciamo, ‘interessante’, dover pagare più tasse di certe persone che navigano su livelli differenti.

I problemi di Roma e la guerra

Nel corso dell’intervista con il quotidiano “Il Messaggero,” Claudio Amendola ha manifestato la sua disillusione riguardo alle problematiche di Roma, in particolare quelle legate all’amministrazione cittadina. Ha esposto il suo punto di vista affermando che non ha più interesse a discutere dei problemi che affliggono la città, definendoli come una questione ormai datata e priva di soluzione.

Inoltre, ha sottolineato che le responsabilità per le problematiche urbane devono essere equamente distribuite tra i cittadini stessi, sottolineando la frustrazione nei confronti di coloro che lamentano il traffico mentre parcheggiano in doppia fila.

Parlando della situazione di conflitto, Amendola ha espresso il suo disgusto per l’attuale stato delle cose, includendo la follia dei politici, l’indifferenza delle persone e il cinismo dilagante. Ha condiviso un desiderio insolito, sognando che gli extraterrestri si manifestino e dichiarino apertamente: “Voi terrestri siete proprio deficienti,” affrontando la situazione in modo appropriato.

Insomma sembra proprio che Claudio Amendola abbia le idee ben chiare di come stiano andando le cose nella società moderna e non approva minimamente la gestione di ogni tipo di conflitto o problema.