Chiara Ferragni torna finalmente sui social. Il messaggio che lancia è di speranza e voglia di ripartire!

Dopo un lungo periodo di assenza dai social, Chiara Ferragni fa il suo ritorno su Instagram con un messaggio condiviso nelle sue storie. La famosissima influencer italiana si è fatta sentire nuovamente per ringraziare tutte le persone che l’hanno sostenuta durante il momento più difficile della sua carriera.

Non ha menzionato l’argomento che ha monopolizzato i media, la televisione e Internet per giorni, ovvero la sanzione dell’Antitrust per l’iniziativa Pandoro Pink Christmas. Ha preferito limitarsi a esprimere gratitudine verso coloro che le sono stati vicini, evitando di riparlare dell’incidente.

La maxi multa di Chiara Ferragni

L’Antitrust ha accumulato una vasta documentazione, la quale ha portato all’imposizione di una multa record di oltre un milione di euro per una pratica commerciale scorretta dopo la vendita dei dolci natalizi Balocco. Questa documentazione sarà presto analizzata dalle Fiamme Gialle. Solo dopo la relazione della Guardia di Finanza, il procuratore Fusco deciderà se e quale reato ipotizzare, e non si esclude che si tratti di frode in commercio.

Secondo l’Antitrust, le aziende legate a Ferragni avrebbero guadagnato oltre un milione di euro dall’operazione commerciale a scopo benefico, quando in realtà la donazione di 50mila euro all’ospedale Regina Margherita di Torino era già stata effettuata dalla Balocco molti mesi prima.

L’imprenditrice digitale, da giorni, si era rifugiata in un pesante silenzio sui social, definendo l’errore un semplice problema di comunicazione. Ha affermato di aver commesso un errore di buona fede che ha generato malintesi, nonostante l’obiettivo finale dell’operazione che mescolava profitto commerciale e solidarietà fosse buono. Ma a quanto pare si è decisa finalmente a ritornare in pista!

Il messaggio di Chiara Ferragni

“Vorrei condividere qualcosa che sento profondamente”, ha iniziato Ferragni nel suo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. “Desidero ringraziare tutte le persone che sono state vicine a me in questi giorni e che mi hanno confortato con parole di sostegno. Ringrazio tutte le persone che mi hanno inviato messaggi o Direct, che si sono preoccupate del mio stato, che mi hanno spronato a tornare sui social”.

“Sono grata a coloro che sono presenti, che ascoltano, che non vogliono abbattermi ma aiutarmi. Ringrazio anche coloro che hanno espresso il loro parere, anche se negativo, in maniera pacata e costruttiva, perché nella vita c’è sempre spazio per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che veramente ti vogliono bene si riconoscono nei momenti di bisogno, e io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”.

Il video di Capodanno di Fedez

Durante il Capodanno, Chiara era già apparsa sui social grazie ad un video pubblicato da suo marito Fedez. L’influencer aveva dato il suo consenso di essere ripresa, mentre sorrideva indossando un abito rosso, perché entrambi sapevano che il filmato avrebbe avuto un grande successo. Tuttavia, l’accoglienza che Chiara ha ricevuto in quell’occasione non è stata positiva e si sono susseguite numerose critiche nei commenti sotto il video.