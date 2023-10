Chiara Ferragni mostra gli aggiornamenti sulla nuova casa: un dettaglio non sfugge ai fan

Chiara Ferragni è tornata a dare un’occhiata al suo super attico di lusso, e questa volta ha condiviso alcune foto esclusive con i suoi seguaci. Questo aggiornamento offre uno sguardo in anteprima sull’abitazione che ha acquistato insieme al rapper Federico Leonardo Lucia, meglio noto come Fedez.

L’attico, che si sviluppa su due piani, sembra essere quasi pronto, alimentando le speculazioni sul possibile trasloco entro la fine dell’anno. Questa sarà la prima casa di proprietà per la coppia, che fino ad ora ha vissuto in una residenza in affitto.

Chiara Ferragni mostra l’esclusiva piscina condominiale

Il momento più sorprendente dell’aggiornamento è stato quando Chiara Ferragni ha deciso di mostrare al mondo la piscina condominiale del loro edificio. La piscina è stata splendidamente fotografata con quattro corsie ben distinte e le bandierine, strumenti essenziali per aiutare i nuotatori, professionisti e principianti, a monitorare la distanza percorsa. È evidente che la piscina è stata progettata per offrire un’esperienza di lusso, con dettagli che non passano inosservati.

Dettagli d’arredo e design

Tra gli scatti, è impossibile non notare l’attenzione ai dettagli nell’arredamento dell’attico. Un tavolo in legno è stato collocato nella cucina, accanto all’isola centrale. Inoltre, una panca con base in marmo è pronta ad essere posizionata sull’isola, conferendo un tocco di eleganza all’ambiente. Le luci scelte sono di un raffinato colore oro, che aggiunge un tocco di glamour all’intero spazio. Il parquet è stato installato in tutto l’appartamento, mancando solo alcuni dettagli d’arredo e l’illuminazione definitiva.

Chiara Ferragni e Fedez: il mistero del grande terrazzo

Sebbene l’aggiornamento mostri molti dettagli dell’interno, non sono state fornite foto del grande terrazzo. Questo ha suscitato la curiosità di molti seguaci, che si chiedono come Chiara Ferragni e Fedez abbiano intenzione di decorarlo. Sarà un luogo di relax o uno spazio per intrattenere gli ospiti? La loro creatività sarà sicuramente in mostra quando inizieranno a personalizzare questa parte della loro nuova dimora.

Discussione sui bagni dei bambini

Nelle settimane precedenti, alcune foto avevano fatto scalpore, raffigurando i bagni personalizzati dei loro figli, Leone e Vittoria. Questi bagni esclusivi hanno sollevato alcune discussioni sui social media, con alcune persone che ritengono eccessivo il fatto che i bambini abbiano bagni privati, oltre alle loro camere. Tuttavia, è importante ricordare che Chiara Ferragni e Fedez hanno optato per questa soluzione, che potrebbe avere ragioni di praticità o di comfort per la famiglia.

Conclusione

L’aggiornamento fornito da Chiara Ferragni offre un’interessante anteprima del loro nuovo attico di lusso e delle sue caratteristiche uniche. Questa casa rappresenta un nuovo capitolo nella vita della coppia e nel loro percorso insieme. Non vediamo l’ora di scoprire come la coppia trasformerà ulteriormente questo spazio per renderlo davvero loro.

In definitiva, l’aggiornamento su Chiara Ferragni e il suo attico di lusso, insieme alla piscina condominiale, ha catturato l’attenzione dei fan e degli appassionati di design d’interni, offrendo un’interessante panoramica sulle scelte di stile della coppia e le loro preferenze abitative.