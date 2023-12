Chiara Ferragni: parla lo psichiatra dell’imprenditrice. Gli effetti traumatici sulla psiche, saranno inevitabili!

Secondo informazioni provenienti da fonti vicine, Chiara Ferragni sta affrontando un momento estremamente difficile a causa della controversia riguardante le sponsorizzazioni ingannevoli che la coinvolgono. Si dice che la situazione l’abbia profondamente colpita a livello psicologico, portando a gravi conseguenze per la sua salute mentale. Uno dei suoi amici avrebbe descritto la famosa imprenditrice come completamente distrutta e confinata in casa da diversi giorni. Massimo Di Giannantonio, ex presidente della Società Italiana di Psichiatria, ha commentato l’accaduto affermando che dal punto di vista psicologico, siamo chiaramente di fronte a una sofferenza intensa che si manifesta soprattutto quando un influencer attribuisce una grande importanza all’immagine. Gli effetti psicologici negativi iniziano a manifestarsi inevitabilmente in tali situazioni.

L’opinione dello psichiatra di Chiara Ferragni

Il medico psichiatra nota anche come Chiara Ferragni abbia fatto della sua immagine non solo il fulcro del suo business, ma anche il fondamento delle sue relazioni familiari, sociali e commerciali. Secondo Di Giannantonio, l’attenzione estrema che lei pone nel curare la sua immagine riflette la base della sua vita psichica e relazionale, sottolineando che l’immagine rappresenta un elemento predominante nel suo modo di pensare.

Quando affronta un trauma, quest’ultimo viene percepito come estremamente grave, causando dolori intensi. Di conseguenza, possono emergere conseguenze, come descritte da persone vicine a lei, come un periodo temporaneo di ritiro, silenzio e distacco dal suo mondo esposto, evidenziando il dolore sperimentato, indipendentemente dalle ragioni, legittimate o meno, alla base del trauma stesso.

Secondo Di Giannantonio, è fondamentale considerare il momento attuale come un’opportunità per affrontare in modo positivo i problemi che stiamo affrontando. La coppia e il marito, basandosi sulle loro esperienze dolorose, sottolineano l’importanza di preservare, garantire e tutelare la salute mentale di ogni individuo. Si spera che questa difficoltà possa essere superata nel prossimo futuro.

I paparazzi appostati sotto casa

Da quando Chiara Ferragni è improvvisamente sparita dai social media, la curiosità del pubblico è sempre più alta. I paparazzi sono ormai da giorni accampati fuori dal grattacielo in cui Chiara vive con suo marito Fedez e i loro figli Leone e Vittoria, nella speranza di catturare qualsiasi segno che faccia notizia.

Eppure, niente. Non si vede traccia di Chiara. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i paparazzi stanno pazientemente aspettando fuori dalla nuova casa di Chiara Ferragni a Milano, pronti a fotografare l’influencer. Ma ancora una volta, niente. Un silenzio inaspettato per qualcuno come lei, che ha fatto della divulgazione della sua vita privata un vero e proprio lavoro.

Questa mattina sono circolate alcune voci che la descrivono come “distrutta” e incapace di uscire di casa. Tuttavia, da quando ha pubblicato il suo video di scuse tre giorni fa, Chiara ha scelto di mantenere il silenzio.