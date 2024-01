Chiara Ferragni ha donato davvero 1 milione di euro al Regina Margherita. Ma questo cambierà la sua posizione?

Finalmente, l’ospedale Regina Margherita di Torino ha ricevuto il tanto atteso contributo di un milione di euro da parte di Chiara Ferragni. Questa celebre influencer ha annunciato la sua generosa donazione poco dopo che l’Antitrust le ha inflitto una sanzione per il caso dei pandori Balocco. Il suo obiettivo era sostenere le cure dei bambini malati, ed è stato così. Chiara ha dichiarato che si sarebbe messa in contatto con l’ospedale per capire come la somma donata sarebbe stata utilizzata e avrebbe tenuto tutti costantemente aggiornati.

E così è stato. Secondo una determina dirigenziale dell’ospedale datata 21 dicembre scorso e citata dal Corriere della Sera, il milione di euro è stato incluso nel bilancio per il 2023 come “contributi in conto esercizio da privati/imprese”. Questi fondi saranno utilizzati per sostenere le attività dell’oncoematologia pediatrica dell’ospedale, nonché per finanziare le attività di ricerca in fase di definizione da parte della Tbs Crew, l’azienda di Chiara Ferragni che ha effettuato la donazione.

In questo modo, l’imprenditrice ha mantenuto la sua promessa. Tuttavia, dobbiamo ancora considerare le implicazioni legali del suo comportamento, nonostante abbia onorato la sua parola. Il reato commesso dalla digital influencer non viene cancellato solo per aver adempiuto alla sua donazione.

Ora vediamo quali sono gli aggiornamenti sulla questione a livello legale!

Chiara Ferragni: prosegue l’indagine per truffa

La giornata di ieri è stata un duro colpo per sia Chiara Ferragni che per Alessandra Balocco, l’amministratore delegato del gruppo dolciario omonimo. Entrambe sono state coinvolte in un’indagine della procura di Milano, che le ha iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di truffa aggravata da minorata difesa. Questa indagine è stata avviata in seguito alla famosa vicenda che ha coinvolto la beneficenza associata alla vendita dei pandori Balocco.

Nonostante l’accusa, Chiara Ferragni ha dichiarato di sentirsi serena, poiché è convinta di aver sempre agito in buona fede e crede che le indagini in corso dimostreranno la sua innocenza. Si affida totalmente all’operato della magistratura e si è subito messa a disposizione dei suoi avvocati per chiarire tutti i dettagli il più velocemente possibile.

D’altra parte, l’influencer ha espresso una profonda turbamento per la manipolazione mediatica che sta in corso. Secondo lei c’è la diffusione di notizie che non rispecchiano la realtà dei fatti. Questa distorsione sta influenzando l’opinione pubblica e creando un’immagine errata della situazione, secondo Ferragni.

Come è evidente, tutto l’episodio è ancora in fase di indagine. Dunque bisognerà attendere ulteriori sviluppi riguardo all’accusa di truffa aggravata da minorata difesa nei confronti di Chiara Ferragni e Alessandra Balocco. Tuttavia, Ferragni mantiene la sua fiducia nella magistratura e si impegna a collaborare pienamente per chiarire ogni dettaglio.