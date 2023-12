Chiara Ferragni: l’Antitrust la multa per oltre 1 milione di euro. Ecco che cos’è successo all’imprenditrice!

Le aziende legate a Chiara Ferragni sono state sanzionate con una multa superiore a un milione di euro. Mentre Balocco dovrà pagare 420 mila euro per pratiche commerciali scorrette. Questa notizia è stata annunciata dall’Antitrust, che spiega come le suddette società abbiano ingannato i consumatori facendo loro credere che acquistando il pandoro con il marchio Ferragni avrebbero contribuito con una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino.

In realtà, la donazione di 50mila euro era stata già fatta mesi prima esclusivamente da Balocco. Le aziende collegate a Chiara Ferragni hanno invece incassato oltre un milione di euro attraverso questa iniziativa.

Perché questa multa?

Nel dettaglio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato le aziende Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l.. Queste gestiscono i marchi e i diritti legati alla personalità e all’identità di Chiara Ferragni, per rispettivamente 400 mila euro e 675 mila euro. Mentre Balocco S.p.A. Industria Dolciaria è stata sanzionata per 420 mila euro.

L’Antitrust ha contestato alle tre aziende di aver adottato una pratica commerciale scorretta pubblicizzando il “Pandoro Pink Christmas”, marchiato dal nome di Chiara Ferragni. Insinuando che acquistando tale prodotto i consumatori avrebbero contribuito a una donazione destinata all’Ospedale Regina Margherita di Torino per l’acquisto di una nuova macchina per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing.

Le società Fenice e Tbs Crew hanno ricevuto un compenso superiore a 1 milione di euro per l’utilizzo dei marchi di Chiara Ferragni e per la realizzazione delle campagne pubblicitarie, senza tuttavia versare nulla all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Secondo quanto emerso dall’indagine condotta dall’autorità, le pratiche scorrette consistevano nell’indurre a credere, attraverso il comunicato stampa di presentazione dell’iniziativa, che acquistando il “Pandoro Pink Christmas” al prezzo di oltre 9 euro, invece dei circa 3,70 euro del pandoro senza marchio, i consumatori contribuirebbero a una donazione che, in realtà, era già stata effettuata un anno prima solo da Balocco, nel maggio 2022, quindi molti mesi prima del lancio dell’iniziativa nel novembre 2022.

Inoltre, è stato evidenziato che le informazioni contenute sull’etichetta di ogni singolo pandoro avallavano – sebbene erroneamente – la circostanza che l’acquisto del prodotto avrebbe contribuito effettivamente alla donazione promossa.

Le accuse mosse a Chiara Ferragni

La Ferragni è invece accusata di aver promosso sui suoi canali social l’acquisto del “Pandoro Pink Christmas” come contributo alla donazione. E di aver fatto intendere che lei stessa partecipasse direttamente alla donazione.

Tuttavia, secondo l’Antitrust, ciò non corrisponde al vero, nonostante le sue società abbiano incassato oltre 1 milione di euro. In pratica, la Ferragni non avrebbe versato i soldi all’ospedale. E la cifra della donazione era già stata decisa prima ancora che il prodotto fosse messo in commercio. Senza tener conto delle effettive vendite.

Inoltre, l’Antitrust ha ritenuto che il prezzo elevato del “pandoro griffato”, venduto al pubblico a un prezzo due volte e mezzo più alto rispetto al Pandoro classico Balocco, abbia ingannato i consumatori. Questo ha fatto credere loro che contribuissero alla donazione acquistando il Pandoro Pink Christmas.

Secondo l’Antitrust, questa pratica ha limitato significativamente la libertà di scelta dei consumatori. Ha sfruttato la loro sensibilità verso iniziative benefiche, in particolare quelle a sostegno dei bambini affetti da gravi malattie. Così ha violato il dovere di correttezza professionale stabilito dall’articolo 20 del codice di consumo.