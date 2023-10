Giorgia Meloni: Cdm approva la legge di bilancio e annuncia una manovra da 24 miliardi. Ecco di cosa si tratta!

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla legge di bilancio, che rappresenta una manovra finanziaria di 24 miliardi di euro. Durante una conferenza stampa, la prima ministra, Giorgia Meloni, ha dichiarato che la manovra si concentra sulle grandi priorità e che il suo valore totale è quasi 24 miliardi, ottenuti attraverso 16 miliardi di entrate aggiuntive e il resto attraverso tagli alle spese.

Meloni ha definito la manovra come molto seria e realistica, focalizzandosi sul non disperso delle risorse ma sulla loro concentrazione sulle grandi priorità, seguendo la visione del governo sin dall’inizio del suo mandato, nonostante il quadro complesso.

La premier ha inoltre evidenziato che il costo degli interessi sul debito e il Superbonus superano il valore della manovra. È stato dichiarato che nel 2024 ci saranno circa 13 miliardi di euro di maggiori interessi sul debito da pagare, a seguito delle decisioni prese dalla Bce, e circa 20 miliardi di euro per il Superbonus.

Altro punto importante della manovra è l’assegnazione di oltre 7 miliardi di euro per i rinnovi dei contratti nel settore pubblico, di cui oltre 2 miliardi sono destinati alla sanità e i restanti 5 per gli altri settori.

Il governo di Giorgia Meloni e le pensioni

Il governo ha deciso di eliminare il vincolo che imponeva ai lavoratori nel sistema contributivo di andare in pensione solo se il valore della loro pensione era inferiore a 1,5 volte il valore della pensione sociale.

La premier, Giorgia Meloni, ha affermato che questa misura non era corretta e quindi è stata rimossa. L’obiettivo è quello di intervenire sugli squilibri nel sistema pensionistico e dare un segnale riguardo alle pensioni completamente nel sistema contributivo.

Il governo ha annunciato l’aumento del fondo per gli asili nido e ha introdotto una nuova misura: il secondo figlio avrà l’asilo gratis. Questa misura avrà un costo di circa 180 milioni di euro. Inoltre, la premier ha annunciato un miliardo di euro stanziato per la decontribuzione delle madri, ovvero lo Stato pagherà i contributi previdenziali per queste lavoratrici.

Il governo prevede che le madri con due o più figli non dovranno pagare i contributi previdenziali a loro carico. La quota di contributi che spetta al lavoratore sarà pagata dallo Stato. Questa misura è finalizzata a incentivare la natalità e sostenere le donne che scelgono di avere più figli e di conciliare il lavoro con la maternità.

È prevista una rivalutazione delle pensioni per compensare l’inflazione. Le pensioni fino a quattro volte l’importo minimo saranno rivalutate al 100%. Per le pensioni tra quattro e cinque volte il minimo ci sarà una rivalutazione del 90%. È previsto un decalage per i successivi livelli di pensione. Inoltre, la rivalutazione sarà confermata per le pensioni minime con beneficiari di età superiore ai 75 anni.