Caterina Balivo: l’intervista ad Asia Argento lascia tutti senza parole. Ecco le rivelazioni shock dell’attrice!

La puntata di ieri del famoso talk show pomeridiano di Rai 1, intitolato “La volta buona” e presentato dalla talentuosa Caterina Balivo, ha riservato ai telespettatori increduli una sorpresa indimenticabile: la presenza carismatica di Asia Argento come ospite principale.

Durante l’intervista che ne è seguita, l’attrice si è aperta in modo disarmante, rivelando dolorosi dettagli del suo passato e svelando aspetti nascosti della sua vita fino ad ora avvolti nel mistero. Scopriamo quindi, nei minimi particolari, le profonde e intime confidenze che l’attrice ha voluto condividere.

Caterina Balivo intervista Asia Argento

Durante l’intervista approfondita con Asia Argento, Caterina Balivo ha deciso di affrontare un argomento molto sensibile riguardante il passato dell’attrice. “Nel tuo libro hai scritto che tua madre sfogava la sua rabbia picchiandoti…” ha detto la conduttrice, aprendo la porta ad Asia per raccontare le dolorose esperienze del suo passato.

“Mi colpiva con grande violenza. È stato un fatto che mi ha causato una profonda vergogna portare dentro di me il ricordo di essere stata picchiata” ha confermato Asia. “Forse le ricordavo mio padre… Mia madre ha avuto enormi conflitti con lui fino alla sua morte. Ha nutrito grandi risentimenti”.

Quando sono stati mostrati dei momenti di Asia con sua madre sullo schermo, l’attrice non è riuscita a trattenere le lacrime. “Non me lo aspettavo… Mi sono resa conto che guardando queste immagini non penso mai a mia madre. Semplicemente non posso farlo” ha detto, commuovendo anche Caterina stessa.

In ogni caso, Asia Argento ha voluto sottolineare che non ha mai odiato sua madre e che è riuscita a risolvere i suoi conflitti con lei prima della sua morte.

I problemi economici che l’hanno spinta a partecipare a “Ballando con le Stelle”

Nel corso dell’intervista, Asia Argento ha rivelato un sorprendente segreto riguardante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2016, confessando di averlo fatto principalmente per motivi economici urgenti. L’attrice ha ammesso di essersi sentita profondamente imbarazzata nel dover ballare indossando un abito costellato di luccicanti paillettes, e di dover affrontare le critiche negative degli altri concorrenti. Asia ha dichiarato di aver preso la decisione di partecipare allo show per sopperire alla necessità pressante di garantire una stabilità economica ai suoi figli, e quindi di aver accettato l’opportunità che si presentava.

Tuttavia, questa esperienza ha dimostrato di essere tutto tranne che piacevole per l’attrice. I conflitti e le tensioni con la giudice Selvaggia Lucarelli sono stati il fulcro dell’edizione. Asia si è spesso trovata coinvolta in accese dispute con Lucarelli, rendendo quest’esperienza ancora più difficile e sgradevole da affrontare. Nonostante la sua principale motivazione fosse garantire una stabilità economica per i suoi cari, Asia ha dovuto lottare contro numerosi ostacoli durante il suo percorso in Ballando con le Stelle.