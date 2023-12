Carmen Russo: è crisi con Enzo Paolo Turchi. Amore al capolinea? Ecco tutte le indiscrezioni sulla coppia!

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi stanno affrontando una fase complicata nella loro relazione. Durante la loro partecipazione al programma Storie di Donne al bivio, condotto da Monica Setta, la famosa showgirl ha sinceramente discusso del suo legame con il marito, che dura da più di 40 anni. Successivamente, ha affrontato le voci che suggerivano una possibile separazione, smentendo la fine del loro amore e affermando che si tratta solamente di un momento difficile che stanno attraversando.

Le parole di Carmen Russo in merito alla crisi con il marito

Nel suo studio di Monica Setta, Carmen Russo ha smentito energicamente la notizia della fine del suo matrimonio con Paolo Turchi, sminuendo così le voci che circolavano negli ultimi giorni. Nonostante siano una coppia che vive sotto i riflettori, in 40 anni insieme non si è mai sentito parlare di separazione o pettegolezzi.

“Sono incredibilmente arrabbiata. Siamo una coppia che non ha mai avuto nulla da nascondere perché abbiamo un rapporto autentico, sincero, vero. Ho notato una cosa: ogni volta che qualcuno famoso si separa o divorzia, vengono sempre messe in mezzo le nostre storie. È assurdo.” Tuttavia, Carmen Russo ha svelato che il suo matrimonio sta attraversando un periodo complicato, ma l’idea di prendere strade diverse non è mai stata presa in considerazione. Anzi, è convinta che le difficoltà aiutino a rafforzare l’amore:

“Esistono fasi complicate, ma io ed Enzo Paolo abbiamo un legame straordinario: ogni volta che ci troviamo di fronte a qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia, ci impegnamo a trovare una soluzione. Il nostro amore si basa su chiarimenti e confronti. Non so perdonare, a volte non so come accettare certi problemi… E lui è come me. Proprio per questo ci scontriamo e confrontiamo. Ma questo non significa che sia la fine di una storia d’amore, al contrario, la rafforza, se mai.”

Un amore che va avanti da 40 anni

Carmen Russo incrociò la strada di Enzo Paolo Turchi quando aveva soli 22 anni. Era il suo coreografo nel programma Drive In, dove stava per fare il suo debutto come showgirl e ballerina. Non era esattamente il tipo di uomo che aveva sempre desiderato, ma lavorando insieme comprese che qualcosa di speciale c’era.

Il corteggiamento durò un intero mese, prima che la scintilla scoccasse e desse inizio a una notte romantica e appassionata. Era il 5 agosto del 1983, le due camere da letto erano adiacenti e Carmen iniziò a lanciare dei piccoli sassolini per richiamare l’attenzione di Enzo. Dopo aver scambiato qualche parola, lui la prese in braccio e trascorsero la notte insieme.

In quel momento, Carmen Russo non poteva sapere che quell’incontro sarebbe diventato la storia della sua vita. Dopo alcuni mesi, si rivelarono al mondo e decisero di andare a vivere insieme. Nel 1988, cinque anni dopo l’inizio della loro relazione, si sposarono e poco dopo arrivo l’annuncio più gioioso: la nascita della loro figlia.