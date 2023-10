Can Yaman: le sue parole dopo il brutto gesto, “i miei fan non sono così”

L’attore turco Can Yaman è stato al centro di un confronto controverso a Palermo, Italia, quando ha reagito alle provocazioni di una persona che lo stava riprendendo con il telefono cellulare. In un post su Instagram, Yaman ha cercato di spiegare l’incidente, sottolineando che non tollererà la maleducazione. Questo evento ha sollevato diverse questioni sul rapporto tra le celebrità e i loro fan, portando l’attore a difendere il suo comportamento.

Can Yaman risponde alle provocazioni

In un video pubblicato su Instagram, Can Yaman ha condiviso la sua versione dei fatti riguardo a un incontro poco piacevole all’uscita dell’Hotel delle Palme a Palermo. L’attore ha dichiarato che la persona coinvolta non si è comportata come un vero fan, bensì in modo maleducato fin dal primo momento. Yaman ha affermato che questa persona non ha mai chiesto una foto e nemmeno lo ha salutato.

L’incidente è stato catturato da un telefono cellulare che stava riprendendo Can Yaman. Nel video, l’attore turco appare visibilmente irritato mentre strappa e lancia il cellulare della persona in questione. Questo gesto ha suscitato reazioni contrastanti nei social media, con alcuni sostenitori di Yaman che lo hanno difeso e altri che lo hanno criticato per la sua reazione apparentemente impulsiva.

Secondo quanto raccontato da Yaman nei suoi canali social, la persona coinvolta nell’incidente non solo non rispettava lo spazio personale dell’attore, ma aveva anche impedito all’amico di Can Yaman, Roberto, di salire in macchina. Questo individuo avrebbe risposto alle richieste di Roberto in modo prepotente e minaccioso, rifiutandosi di spostarsi e continuando a disturbare con il flash del telefono puntato negli occhi.

Yaman ha riferito che questa persona ha continuato a riprenderlo da vicino, trattandolo come se fosse un animale in gabbia o un oggetto, piuttosto che un essere umano. L’attore ha sottolineato che non avrebbe mai reagito in quel modo con un vero fan che lo rispetta e non lo molesta. Ha affermato di non aver mai negato una foto o un abbraccio a chiunque lo abbia gentilmente avvicinato.

La difesa dell’attore

Nel suo post su Instagram, Can Yaman ha concluso affermando che, nonostante la percezione pubblica di essere coinvolto in scandali, in realtà è spesso provocato da comportamenti maleducati. Ha sottolineato che non rimarrà in silenzio di fronte a queste provocazioni e che reagirà piuttosto che tacere.

L’attore ha anche ironizzato sulla fama che circonda le celebrità, affermando che se dovesse rimanere tranquillo e non reagire, i media non avrebbero più nulla da scrivere su di lui. Questa dichiarazione ha sollevato ulteriori discussioni sulla relazione tra celebrità e media, mettendo in evidenza come i comportamenti delle star siano spesso oggetto di grande interesse e dibattito.