Britney Spears svela TUTTO in un libro autobiografico: la verità choc sul figlio con Justin Timberlake!

È la bomba del momento nel mondo del gossip, che ha messo in subbuglio tutti i tabloid internazionali. Nel libro intitolato “The Woman in Me”, che arriverà sugli scaffali il 24 ottobre, Britney Spears decide di aprire il suo cuore e rivelare dettagli inediti della sua vita. E tra le rivelazioni più scottanti, c’è quella che coinvolge il suo ex fidanzato, il celebre cantante Justin Timberlake.

Nel lontano 2000, quando sia Britney che Justin erano giovani star del pop di appena 19 anni e al culmine della loro fama, i due erano una delle coppie più in voga del momento. La loro relazione, infatti, non era solo un semplice flirt, ma un amore vero e profondo. Eppure, una rivelazione sconvolgente emerge dal libro: Britney era rimasta incinta e, per volere di Justin, aveva deciso di interrompere la gravidanza.

La Spears, nel suo libro, narra di quanto fosse inaspettata quella gravidanza e come Justin, all’epoca, avesse manifestato il desiderio di non diventare padre. Per lui, erano troppo giovani e non pronti ad accogliere un bambino nella loro vita. Britney, pur amando profondamente Timberlake e sognando un futuro con lui, cedette alla sua volontà. A distanza di anni, la popstar sembra avere dei rimpianti riguardo a quella scelta, ammettendo che, forse, non era stata la decisione giusta.

L’amore tra Britney e Justin

Ma nonostante l’amore che li legava, la loro storia d’amore non era destinata a durare. La coppia si separò nel 2002 e, come molte voci sostengono, Justin Timberlake dedicò la canzone “Cry Me a River” proprio alla loro tormentata relazione.

Ma la vita di Britney non si è fermata alla fine della sua relazione con Justin. Dopo quella dolorosa separazione, la popstar ha affrontato numerosi alti e bassi. Si è parlato di matrimoni naufragati, di dipendenza da sostanze e di battaglie legali con il padre che, per un periodo, è stato il suo tutore legale.

Nel libro “The Woman in Me”, Britney si sofferma anche sul periodo del 2007, anno in cui, in un gesto di ribellione, decise di rasarsi a zero. Questo gesto estremo era una chiara risposta alle critiche sul suo corpo, sulla sua immagine e sulla sua carriera. Era come se volesse liberarsi del peso di un’immagine costruita da altri e ritrovare se stessa. E come afferma la Spears, ha dovuto affrontare il difficile percorso di far ricrescere i suoi capelli e di rimettersi in forma fisica e mentale.

“The Woman in Me” sembra essere il libro che tutti i fan della popstar aspettavano. Tra le sue pagine, Britney Spears si mostra vulnerabile, sincera e pronta a svelare ogni angolo oscuro della sua vita. E, nonostante non sia ancora nelle librerie, il libro promette già di essere ricco di rivelazioni e colpi di scena.