Bonus Carburante: svelate le mosse del Governo!

Le discussioni riguardanti l’estensione del sostegno alle bollette, in scadenza entro fine settembre, e l’aumento del bonus carburante – che ormai ha raggiunto i 2 euro al litro – per i cittadini a basso reddito sono in corso. C’è persino la possibilità che il secondo argomento, quello del caro carburante, venga affrontato con urgenza: già all’inizio della prossima settimana, un Consiglio dei ministri potrebbe proporre soluzioni concrete, senza dover attendere la legge di bilancio alla fine dell’anno. In particolare, il bonus benzina mensile da 80 euro per le fasce più deboli della popolazione è al centro dell’attenzione.

Il governo sta considerando l’opzione di accreditare questo importo sulla “Carta Dedicata a Te”, una social card con un contributo unico di 382,50 euro destinata a 1,3 milioni di famiglie con un Isee fino a 15.000 euro, per l’acquisto di beni di prima necessità e alimenti. In questo modo, anche i costi dei carburanti entrerebbero a far parte delle spese coperte da questa iniziativa.

L’incontro con i sindacati

L’atteso incontro con i sindacati si svolgerà il prossimo venerdì 22 settembre, quando essi prenderanno posto al tavolo delle discussioni con il governo. L’argomento principale sarà la ricerca di soluzioni atte a proteggere il potere d’acquisto delle famiglie, minacciato dall’ascesa dell’inflazione. Queste soluzioni potrebbero successivamente essere incorporate nella prossima legge di bilancio. L’incontro, presieduto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, vedrà anche la partecipazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Il tema delle misure contro il carovita è stato al centro delle discussioni presso il Mimit già dal mese di maggio, culminando con l’accordo raggiunto con le imprese per l’implementazione del trimestre anti-inflazione. Questo programma, che avrà inizio il primo ottobre, mira a offrire una serie di prodotti del carrello della spesa a prezzi stabili o addirittura ribassati, nell’interesse dei consumatori.

Urso alla guida: il bonus carburante al centro del prossimo consiglio dei Ministri

Nel vertice delle priorità emerge chiaramente la questione dell’aumento dei prezzi della benzina. L’approccio su cui ci si sta concentrando riguarda l’istituzione di un bonus carburante, concepito soprattutto per sostenere le fasce a reddito più basso. L’attenzione è focalizzata sull’individuazione dello strumento più efficace e sulla definizione della potenziale platea dei beneficiari.

Ad anticipare questa iniziativa è stato Adolfo Urso, durante un’intervista a margine di un convegno organizzato dalla Cna. Urso ha dichiarato: “I provvedimenti sul caro-benzina pensiamo di poterli configurare già nel prossimo consiglio ministri comunque dopo il confronto con i sindacati”.

Lunedì 25 settembre: ipotesi di decreti e bonus benzina

Nella settimana a venire, si prospettano due importanti incontri del Consiglio dei ministri. Il primo avrà luogo il lunedì 25 settembre e, secondo le indiscrezioni provenienti da fonti governative, vedrà la possibile approvazione di un decreto sull’energia, il quale conterrà anche il tanto discusso bonus benzina.

Il secondo appuntamento è fissato per il giovedì 28, durante il quale si potrebbe discutere la nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (Def), un documento di fondamentale importanza per la pianificazione finanziaria del Paese.