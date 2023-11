Benjamin Mascolo: matrimonio segreto con Greta Cuochi. Ecco tutte le indiscrezioni sulla cerimonia!

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi hanno celebrato il loro matrimonio con un rito civile a Modena, mantenendo un livello di riservatezza elevato. Tuttavia, qualche passante fortunato ha catturato accidentalmente la coppia mentre passeggiava poco dopo la cerimonia, pubblicando successivamente il video su TikTok.

La notizia delle nozze era stata annunciata da Benji Mascolo stesso nei giorni precedenti, durante un’intervista concessa a Fanpage.it, in cui ha dichiarato con emozione: “Voglio unire il mio destino a quello della ragazza che amo profondamente; la nostra è una relazione seria”.

Il video svela le nozze tra Benjamin Mascolo e Greta Cuochi

Attraverso un video condiviso su TikTok, è stato immortalato il momento in cui Benji Mascolo e la sua compagna Greta Cuoghi lasciano il Comune dopo la celebrazione del loro matrimonio.

Greta, radiante in un vestito bianco con i capelli raccolti in uno chignon, tiene in mano un elegante bouquet, mentre tiene stretta la mano di Benjamin Mascolo, altrettanto raffinato nella sua mise. L’atmosfera è dolce e festosa, con una ragazza che, entusiasta, esclama “Benjamin, auguri!” e riceve un caloroso ringraziamento da parte dell’artista.

La notizia delle nozze si è diffusa rapidamente dopo la condivisione del breve video su TikTok. In un’intervista al podcast di Luca Casadei, One more time, Benjamin Mascolo ha elogiato la sua compagna, sottolineando che non proviene dal mondo dello spettacolo, non ha mai avuto problemi legati alle droghe e condivide valori simili ai suoi. Originaria di Modena, Greta Cuoghi è stata descritta dall’artista come una persona intelligente e affettuosa.

La relazione con Greta Cuochi

Recentemente, Benjamin Mascolo ha condiviso con Fanpage.it la sua emozionante decisione di sposare Greta Cuoghi dopo un anno di intensa condivisione della vita insieme. In questa intervista, Mascolo ha rivelato il suo cambio di prospettiva, affermando con chiarezza: “Questa volta, non ho bisogno di una grande festa. Sposare la donna che amo è tutto ciò che conta. La nostra relazione è seria e profonda.”

Questa dichiarazione rappresenta una significativa evoluzione, considerando la sua passata relazione con Bella Thorne, con cui sembrava orientato verso il matrimonio. Ora, tuttavia, Mascolo ha superato ogni incertezza e mostra una determinazione chiara e incondizionata nel voler condividere la sua vita con Greta Cuoghi.

Un tale traguardo è davvero importante per il cantante, che, recentemente, ha parlato anche del suo passato difficile immerso nella droga e nell’alcool. Dopo aver perso e ritrovato la via grazie anche all’amore dei familiari e degli amici più vicini, Bejamin ha segnato un nuovo passo importante nella sua crescita personale. L’augurio è che questa storia d’amore possa durare a lungo ed essere fonte di inesauribile felicità per entrambi i novelli sposi.