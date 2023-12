Belen Rodriguez: “Stavo morendo”. Ecco il racconto shock su Stefano De Martino e il ricovero in clinica!

Belen Rodriguez ha fatto il suo ritorno trionfale sul piccolo schermo. Dopo un lungo periodo di misteriosa latitanza, la seducente showgirl argentina ha deciso di svelarsi al pubblico scegliendo l’intimità del salotto dell’affettuosa Mara Venier.

In questo speciale momento televisivo, ha dato voce ai suoi turbamenti personali e ai fatti che la riguardano, i quali, puntualmente, rimangono oggetto di gossip e dicerie che la accerchiano costantemente, regalando fascino e scandalismo alle cronache rosa e al mondo della televisione.

Belen Rodriguez: l’intervista a Domenica In

L’amicizia tra Belen e Mara Venier è una lunga storia, che le due donne sono sempre pronte a raccontare in modo diverso e coinvolgente.

Il racconto inizia con l’infanzia di Belen in Argentina, un periodo meraviglioso che ha segnato la sua persona. Ma a 18 anni, Belen prende una decisione coraggiosa e lascia la sua famiglia. Arriva in Italia solo con 180 euro in tasca, una somma che sembrava tanto ma che, a causa dell’inflazione, si è ridotta a una cifra insignificante.

Per quanto riguarda la madre, Belen la descrive come un pilastro forte, una donna tosta. È evidente la commozione quando un video mostra le immagini più belle del suo passato con i fratelli. Belen si sente fortunata ad avere una famiglia così unita, considerandola una vera ancora di salvezza nella sua vita. Senza di loro, tutto sarebbe stato più complicato.

I tradimenti di Stefano, la depressione e il ricovero in clinica

Mara Venier ha tracciato la storia di Belen Rodriguez con Stefano De Martino: dopo essersi separati la prima volta, i due sono tornati insieme quando Belen ha avuto una relazione con Antonino Spinalbese e ha avuto una figlia da lui, Luna Marì. “Siamo tutti stati ispirati dalla visione di una famiglia ricostruita”, ha detto Mara. “Ma poi è successo qualcosa…”.

“L’amore è per la salute e la malattia, così come il matrimonio”, ha detto Belen. “Quando sono arrivate la malattia e la depressione… non avrei mai immaginato di dover affrontare tutto ciò. Mi sono sentita completamente sola. Tradita a un livello profondo, sia letteralmente che nella fiducia”. Mara ha ricordato le parole di Stefano a Belen: “Lui ha detto che il vostro matrimonio non è finito a causa di un tradimento”.

“È vero, ma dopo un mese è iniziato”, ha risposto Belen, entrando nei dettagli delle varie infedeltà subite e delle prove che aveva raccolto. “C’è stato un tradimento, ma la storia non è finita lì. Ho anche parlato con le altre donne coinvolte… sono state tutte molto gentili, in tutto erano una decina. O meglio, dodici precisamente”, ha detto sorridendo.

“A quel punto, sono caduta in depressione. Non uscivo più dalla stanza. La mia respirazione si è bloccata. Sono arrivata a pesare solo 49 chili. Non aprivo più le finestre e non vedevo più la luce del sole. Mentre tutto questo accadeva, lui era lì, ma non ha saputo aiutarmi. Non sapeva come essere un marito. Perché non l’ha fatto? Perché non mi amava”, ha proseguito Belen.

“Mi sono trovata in clinica per venti giorni. Non riuscivo più ad aumentare di peso. Mi sono guardata allo specchio e ho pensato ‘stai morendo’. Così, presi uno zaino e me ne andai. Mi sono trattata male, mi sono trascurata. Il fattore scatenante è stato lui”, ha ancora aggiunto Belen, confessando di aver poi preso la decisione di lasciarlo attraverso una lettera scritta a mano.