Belen Rodriguez: il drastico cambio di look e la fuga alle Maldive con Elio Lorenzoni. Cosa sta succedendo?

Belen Rodriguez ha ripreso attivamente la sua presenza sui social nelle ultime settimane. Se qualche tempo fa aveva deciso di prendersi una “pausa digitale”, ora sta tornando a condividere frequentemente, segno che ha superato definitivamente il periodo difficile dopo la rottura con Stefano De Martino.

Il suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, è stato un supporto significativo, comparendo spesso nei suoi post e nelle sue storie. In coincidenza con l’inizio di questa “nuova vita”, Belen ha scelto di modificare radicalmente il suo look, come documentato nelle foto pubblicate dopo una recente visita dal parrucchiere.

Le coccole quotidiane della showgirl

Dopo aver completato l’acquisto della sua nuova casa, simbolo del definitivo addio al passato con Stefano, Belen Rodriguez sta dedicando maggiore attenzione a se stessa. Negli ultimi giorni, ha seguito trattamenti viso, sessioni di pilates e agopuntura, e oggi è stata la volta del parrucchiere.

Forse perché, come lei stessa ha accennato, ha nuovi progetti televisivi in cantiere, o semplicemente perché desiderava compiere un gesto simbolico per inaugurare la sua “nuova vita”, certo è che ha deciso di apportare una ventata di novità alla sua chioma. Si è recata nel salone di Roberto Farruggia, rinomato hairstylist delle star, con Michelle Hunziker in prima fila, e ha detto addio alla sua lunga chioma scura, un segno distintivo sin dai tempi de Le Iene.

Il nuovo hair look di Belen Rodriguez

Per illuminare il grigio autunnale, Belen ha scelto di giocare con delle sfumature bionde, optando per un affascinante colore miele che ha enfatizzato le sue ciocche chiare. Per completare il cambio di look, la conduttrice ha optato per delle beach waves dall’effetto naturale.

Ma le novità non si fermano qui: Belen ha anche deciso di aggiungere alcune extension alle sue ciocche, mantenendo tuttavia una lunghezza “normale” per donare un tocco di volume e leggerezza alla sua chioma. Con il contributo di una vivace t-shirt gialla, Belen è apparsa davvero radiante.

Fuga romantica alle Maldive per Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni

Belén Rodriguez ha finalmente deciso di concedersi una vacanza straordinaria alle Maldive, accompagnata da Elio Lorenzoni. Le prime immagini provenienti da questo paradiso mostrano una Belen serena e straordinariamente bella mentre pedala sulla sabbia in bicicletta, immortalata con dedizione dal suo compagno. Insieme, regalano ai loro follower uno scatto di un romantico bacio.

Le foto catturano anche paesaggi mozzafiato, una natura incontaminata, un cielo azzurro e un mare perfetto, il tutto in una location di lusso.

Prima di imbarcarsi per le Maldive, Belen e Elio hanno trascorso un lungo weekend sulla neve con i figli di lei, Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese. Mentre si trovavano in montagna con il suo amore, la showgirl ha mostrato le sue curve mozzafiato in audaci scatti.