Beatrice Valli: lo strano rapporto con le sorelle suscita perplessità. Arriva la risposta social per chiarire!

Beatrice Valli ha dichiarato di non avere un legame particolarmente stretto con sua sorella minore, Ludovica, confermando così le voci riguardanti la loro distanza. Al contrario, ha sottolineato il forte legame che la unisce alla sorella maggiore, Eleonora. La giovane ha spiegato di evitare di parlare di questo argomento, non perché ci sia qualcosa di male o cattivo, ma semplicemente perché, come accade in ogni famiglia, ci sono legami più forti di altri. Ha precisato che lei e Ludovica non hanno litigato, ma che lei è molto più vicina ed unita a Eleonora. Questo non significa che non ci sia rispetto o affetto reciproco tra le tre sorelle.

Beatrice Valli preferisce la sorella Eleonora

Il rapporto tra Beatrice e i figli della sua sorella Eleonora si è intensificato ulteriormente. Rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, l’influencer ha scritto: “Li considero come se fossero i miei stessi figli. Mi dedico di più ai bambini di Eleonora e ne trascuro ogni momento con loro. Anzi, a volte dico a Eleonora di lasciarmeli completamente. Adoro averli tutti insieme a casa, anche se creano un grande trambusto”.

Ludovica Valli tace di nuovo

Anche in questa situazione, la ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di non fare alcun commento riguardo alle affermazioni fatte dalla sorella. Ludovica e Beatrice hanno spesso avuto dei fraintendimenti che sono stati vissuti pubblicamente, fraintendimenti che hanno lasciato intendere più volte che non fossero particolarmente vicine. Come ad esempio durante l’ultima gravidanza di Beatrice, a cui Ludovica sembrava non essere stata informata. Tuttavia, in questa occasione, la sorella minore Valli ha scelto di non aggiungere nulla a quanto già dichiarato da Beatrice.

Il Capodanno di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha voluto dedicare un po’ del suo tempo ai suoi follower, i quali hanno colto l’occasione per porle alcune domande. Ad esempio, qualcuno le ha chiesto cosa avesse in mente di fare per la notte di Capodanno e lei ha risposto: “Per Capodanno preferiamo sempre restare a casa, perché con i bambini è un vero caos organizzarsi per uscire o fare spostamenti, a meno che non andiamo a casa di amici. Abbiamo sempre festeggiato nella nostra dimora, adoriamo preparare la cena e stare in compagnia di amici e famiglia. Quindi, faremo lo stesso quest’anno! Stasera mi dedicherò alla preparazione degli spaghetti alle vongole tanto attesi”.

Successivamente, un follower ha domandato a Beatrice quali sono le sue aspettative per il 2024 e lei ha fatto sapere: “Sincerità, verità, purezza e lealtà. Sono ottimista per questo anno”.