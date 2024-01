Beatrice Luzzi abbandona la Casa del Grande Fratello. Arriva lo sdegno di Alfonso Signorini. Ma perché?

Beatrice Luzzi ha fatto ritorno alla vita fuori dalla casa del Grande Fratello il 3 gennaio 2024, dopo aver ricevuto la tragica notizia della morte di suo padre. Nonostante il recente intervento chirurgico a cui il padre si era sottoposto poco più di un mese fa, il lutto ha colpito la concorrente in modo inaspettato. L’evento ha suscitato una forte reazione emotiva tra la maggior parte dei concorrenti, ma non tutti hanno dimostrato la giusta sensibilità.

Alcuni inquilini della casa di Cinecittà, come Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Letizia Petris, hanno tenuto discorsi e adottato comportamenti considerati inappropriati da Alfonso Signorini e anche da molti spettatori. La situazione già controversa che si è verificata durante il Capodanno aveva già causato discussioni, ma ora i concorrenti sono presi di mira dal conduttore, che sicuramente esprimerà la sua opinione nella prossima puntata programmata per l’8 gennaio 2024.

Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi, annullato il televoto

Il Grande Fratello ha annunciato con un post sui social media il 3 gennaio 2024 che Beatrice Luzzi ha lasciato la casa per motivi personali. In precedenza, era uscita temporaneamente dalla casa di Cinecittà a metà dicembre per accompagnare suo padre, che aveva subito un’operazione delicata. Sfortunatamente, l’uomo, che aveva 86 anni, è deceduto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2024, come confermato da un tweet dello staff dell’attrice. A causa dell’abbandono della concorrente, anche se non è ancora ufficiale, il televoto programmato per chiudersi nella puntata del 8 gennaio 2024 è stato cancellato.

Concorrenti irrispettosi nei confronti di Beatrice Luzzi

Dopo il tragico momento vissuto da Beatrice Luzzi, diversi concorrenti del Grande Fratello hanno mostrato un comportamento considerato offensivo e inappropriato da parte degli altri membri del cast. Giuseppe Garibaldi ha ironicamente intrattenuto sé stesso e gli altri con uno sketch comico, utilizzando un manichino per simulare un bacio e scatenando risate. Letizia Petris ha commentato la mancanza di attività da svolgere per trascorrere il tempo, affermando che un programma televisivo non può essere interrotto. “Facciamo un aperitivo stasera”, ha poi scherzato Anita Olivieri. In un secondo momento, parte del cast ha iniziato a urlare e cantare a squarciagola, creando uno spettacolo che ha suscitato l’indignazione di Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini indignato

La situazione di oggi nel Grande Fratello ha profondamente colpito Alfonso Signorini, che ha deciso di non rimanere in silenzio. Il conduttore ha espresso il suo sgomento davanti alla mancanza di empatia dimostrata da alcuni concorrenti nei confronti della loro coinquilina. Non solo lui, ma anche molti altri personaggi dello spettacolo, come Rita Della Chiesa, sono concordi con questa critica.