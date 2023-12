Ballando con le Stelle: Carolyn Smith è in ospedale. Il messaggio fa preoccupare i fan della trasmissione!

Carolyn Smith, una figura iconica di Ballando con le stelle da diversi decenni, si distingue dagli altri giudici per il suo ruolo di valutatrice dei dettagli tecnici del ballo. Nata a Glasgow nel 1960, ha coltivato la sua passione per il ballo fin dalla giovane età, diventando una ballerina e coreografa di grande esperienza e rispetto nel corso della sua vita. Da più di quarant’anni vive in Italia, dove ha trovato la sua casa e il suo posto a Ballando con le stelle, entrando a far parte della giuria nel 2007.

Prima della finale del programma di danza, Carolyn ha voluto comunicare un messaggio ai suoi ammiratori direttamente dal suo ricovero in ospedale. Attraverso una storia pubblicata di recente su Instagram, ha condiviso le sue emozioni e ha trovato un modo di connettersi con le persone che la seguono sui social network. Di seguito riportiamo le parole di Carolyn Smith nel suo post su Instagram.

Il messaggio della giudice di Ballando con le Stelle

La tanto attesa finale della diciottesima edizione di Ballando con le stelle, il popolare programma televisivo di Rai Uno, verrà trasmessa il 23 dicembre. Ogni spettatore nutre la speranza che il proprio idolo trionfi, ma i due favoriti principali sono Wanda Nara e Simona Ventura, con la possibilità di un’insospettabile sorpresa da parte di Teo Mammucari. A poche ore dal gran finale, Carolyn Smith ha condiviso una breve storia su Instagram: un messaggio di buon Natale e felice anno nuovo.

Come giudice del programma condotto da Milly Carlucci, Carolyn si è voluta rivolgere ai suoi seguaci, lasciando un messaggio di saluto: “Devo dirvi Buon Natale e Felice Anno Nuovo, devo vedervi nel 2024. Ciao”. Questo riferimento si collega alla sua battaglia contro il cancro, che da qualche anno affronta attraverso la chemioterapia. La storia su Instagram è stata condivisa direttamente dall’ospedale, verosimilmente dopo una seduta di chemioterapia.

Carolyn Smith è un esempio di forza e resilienza

Carolyn Smith è sempre stata un vero esempio di resilienza, una figura ispiratrice per tutti coloro che combattono contro la terribile malattia del cancro. Non solo ha affrontato con coraggio e determinazione le sfide che la vita le ha presentato, ma ha anche dimostrato un impegno senza limiti nel suo lavoro.

Nonostante le difficoltà, Carolyn ha continuato a lavorare incessantemente, lasciando a tutti una testimonianza tangibile del suo straordinario impegno. Si può dire che incarni perfettamente il concetto di dedizione. Nonostante le pesanti sessioni di chemioterapia, poche ore dopo Carolyn si è trovata già in sala prove, pronta a prepararsi per la finale del famoso programma televisivo Ballando con le stelle.