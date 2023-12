Aurora Ramazzotti: primo Natale da mamma, celebrato in maniera molto diversa dal solito. Lo svela su Instagram!

Aurora Ramazzotti non ha mai amato il Natale e si è sempre identificata come una sorta di Grinch determinata a rovinare ogni festività. Tuttavia, qualcosa di sorprendente è successo negli ultimi giorni quando sua madre, Michelle Hunziker, ha notato un cambiamento repentino nel suo atteggiamento verso i preparativi natalizi.

E tutto questo grazie al suo piccolo Cesare, il figlio nato dalla sua relazione con Goffredo Cerza, che ha portato amore incondizionato nella sua vita. La combinazione di questa che sarà la sua prima esperienza natalizia da mamma e la magia che circonda questa stagione ha travolto Aurora, permettendole finalmente di vivere in pieno la bellezza di questa festività.

Unghie rosso Natale per Aurora Ramazzotti

Potrebbe essere perché è la sua prima esperienza come mamma durante il periodo natalizio, oppure forse è semplicemente perché l’arrivo di Cesare ha aggiunto un tocco di magia, ma una cosa è certa: Aurora Ramazzotti ha completamente abbandonato il suo atteggiamento da Grinch degli anni passati e ha deciso di immergersi nella festa fin dalle piccole cose, come ad esempio la manicure.

Di recente è andata dalla sua estetista di fiducia, Marianna Toscano, e ha sorpreso tutti con una richiesta davvero insolita: niente più colori vivaci, minimalisti o scuri per lo smalto delle unghie. Quest’anno, Aurora ha scelto di abbracciare appieno le tradizioni natalizie e ha optato per un classico colore rosso fuoco per le sue unghie a mandorla. Tuttavia, le ha mantenute corte per evitare di far male al piccolo Cesare quando lo terrà tra le braccia.

Il post di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha nuovamente deliziato i suoi seguaci sui social con il suo solito spirito ironico. In una recente serie di Stories, ha mostrato con orgoglio la sua impeccabile manicure rossa, scherzando sul fatto di aver optato per un design natalizio.

In modo giocoso, si è interrogata fino a che punto il suo amore per il Natale la condurrà, rimanendo ammirata da sé stessa e sottolineando l’incredibile bellezza del colore scelto. È inevitabile non aspettare con impazienza la magia delle festività per scoprire quali sorprese attenderanno Cesare, suo adorato bambino, nel corso del suo primo Natale.

Compleanno con un regalo molto speciale

Il 5 dicembre è stato un giorno davvero unico per Aurora Ramazzotti, poiché ha festeggiato il suo ventisettesimo compleanno. Nei giorni successivi, Aurora ha deciso di condividere con i suoi follower il bellissimo dono che ha ricevuto in occasione di questa speciale ricorrenza: un lussureggiante bouquet di orchidee.

Tuttavia, c’è stato un dettaglio intrigante che ha suscitato la sua curiosità: le orchidee erano state consegnate senza nessuna indicazione sul mittente. Nonostante l’assenza di informazioni, Aurora ha trovato impossibile non ammirare la loro straordinaria bellezza.

Nel mostrare a tutti le immagini di questi fiori meravigliosi, Aurora ha ammesso che sembravano quasi ricoperti da una sfumatura di luccichio, grazie al loro affascinante aspetto. Nonostante l’incertezza sull’identità del mittente, Aurora ha voluto esprimere la sua gratitudine per il regalo e ha promesso di prendersi cura e amare queste orchidee per farle prosperare.