Arrestato 17enne ricercato perchè evaso dalla comunità

Casertana: 17enne rintracciato e condotto al carcere minorile di Nisida

Caserta è scossa dall’apprensione e dalla tensione mentre un giovane di soli 17 anni viene rintracciato e portato via dai Carabinieri. La Compagnia di Santa Maria Capua Vetere ha portato a termine la sua ricerca quando hanno individuato il 17enne nella vivace piazza Adriano, conducendolo immediatamente all’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ma cosa ha portato all’ardita cattura di questo 17enne? Raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Salerno, il giovane era diventato irreperibile dal 6 giugno. A sua carico gravano accuse di “resistenza a pubblico ufficiale” e “devastazione e saccheggio”. Sarebbe stato coinvolto in un violento episodio accaduto durante l’incontro calcistico tra la Paganese e la Casertana il 22 gennaio 2023.

In quella tragica occasione, il 17enne è stato protagonista di scontri estremamente violenti. Insieme ad altri tifosi, ha dato vita a una scia di distruzione che ha portato all’incendio di un autobus pieno di sostenitori casertani. I disordini hanno provocato anche il ferimento di persone e il danneggiamento di mezzi appartenenti alle forze dell’ordine.

Ma la sua fuga è stata interrotta dall’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Durante il controllo, il 17enne è stato anche scoperto in possesso di 0,67 grammi di hashish, un dettaglio che non è sfuggito alle autorità competenti, che hanno segnalato immediatamente il giovane al Prefetto.

Gli abitanti di Caserta si dividono tra lo sgomento per i gravi reati commessi e l’auspicio che la giustizia venga fatta. Nel frattempo, il ragazzo si troverà di fronte alle conseguenze delle sue azioni mentre è confinato nel carcere minorile di Nisida, in attesa dell’evolversi della situazione giudiziaria.

Questa è solo l’ultima vicenda che sottolinea l’importanza di un comportamento responsabile e rispettoso nell’ambito dello sport e della società in generale. La città di Caserta si chiede come tali atti possano trovare spazio in una realtà che dovrebbe essere basata su solidarietà e spirito sportivo.