Arisa: prima appoggia la ministra Roccella, poi rettifica. Però il web non perdona e la ricopre di critiche!

Ancora una volta, Arisa si ritrova coinvolta in una situazione controversa che riguarda la comunità Lgbtq+. Dopo aver ricevuto forti critiche l’estate scorsa per alcune dichiarazioni ambigue su Giorgia Meloni, che sono state etichettate come “voltafaccia”, adesso la cantante si imbatte in un nuovo scivolone.

Questa volta, ha condiviso sulle sue storie Instagram un video dell’intervento della ministra Roccella ad Atreju, nel quale la stessa affermava che “l’ideologia gender è il nuovo patriarcato”, accompagnando la frase con applausi.

Le dichiarazioni di Arisa su Giorgia Meloni

Arisa ha attraversato un cambiamento repentino nella sua reputazione, passando dall’essere una figura iconica del movimento arcobaleno a diventare una persona emarginata. Tutto ciò è stato causato semplicemente dal fatto che ha scelto di non demonizzare Giorgia Meloni e ha mostrato disponibilità al dialogo.

Durante un’intervista a maggio con Peter Gomez, la cantante ha espresso il suo apprezzamento per la leader del partito Fratelli d’Italia dicendo: “Meloni mi piace perché ha molta cazzimma “. Tuttavia, Arisa ha immediatamente realizzato il rischio che stava correndo, dicendo: “Questo avrà conseguenze negative per me. In passato ho espresso pubblicamente il mio apprezzamento per la signora Meloni e tutti i miei amici mi hanno sconsigliato di farlo, temendo che mi sarei etichettata come fascista”.

Queste dichiarazioni facevano parte di un discorso più ampio in cui Arisa invitava la comunità LGBT a evitare un approccio estremista su certi argomenti. Era chiaro che la cantante si sentisse parte di questa comunità, in quanto aveva spesso partecipato come madrina alle marce dell’orgoglio gay in Italia. Tuttavia, la sua posizione non ha ricevuto un’accoglienza positiva e ha provocato una forte controversia.

Il nuovo scivolone di Arisa

La comunità arcobaleno ha reagito in modo molto negativo a un gesto di approvazione, nonostante Arisa abbia in seguito cercato di spiegare che gli applausi erano ironici e provocatori.

Per eliminare ogni dubbio, ha pubblicato un post molto chiaro: “Credo fermamente nella varietà e nella fluidità della sessualità e ritengo importante far comprendere ai giovani, ai ragazzi e agli adulti conservatori, che l’identità biologica non sempre coincide con l’identità emotiva e che diverse cose possono coesistere contemporaneamente. Dobbiamo prendere cura di tutti in modo responsabile e scrupoloso, senza escludere o emarginare nessuno, e soprattutto senza bullizzare nessuno”.

“La ragione non è mai solo da un lato. L’amore, espresso in qualsiasi forma, è un dono prezioso che merita rispetto, soprattutto per una società che mira all’inclusione e alla felicità di tutti. Spero che non sia più necessario esprimere questi concetti e che non ci siano più dubbi sulla mia posizione”.

I commenti negativi non tardano ad arrivare

Questa spiegazione, tuttavia, non soddisfa tutti. Numerosi sono i commenti critici, come ad esempio: “Mi scuso Arisa, ma credi sinceramente che possiamo essere ingannati? Hai condiviso le parole offensivi della ministra Roccella, dandole maggiore visibilità e amplificandole, e ora cerchi di convincerci che sei a favore dell’inclusione e del sostegno alla comunità?”

“Questa è la seconda volta che attacchi le persone LGBTQ+, la prima volta poteva essere perdonata, ma questa seconda volta ci lascia profondamente delusi. Tra l’altro, non si tratta di ‘identità emotiva’, bensì di identità di genere. Sarebbe appropriato informarsi prima di parlare di un argomento così importante”.