Antonella Clerici e Vittorio Garrone felici insieme: ma a quando il matrimonio? Ecco la risposta della conduttrice!

Durante le festività di Capodanno, Antonella Clerici ha deciso di trascorrere del tempo a Cervinia insieme a Vittorio Garrone, suo attuale compagno, la loro figlia Maelle, nata dalla sua precedente relazione con Eddy Martens, e il figlio di Vittorio, Luca. Il noto settimanale Chi ha deciso di raccontare la storia di questa famiglia allargata e l’amore che si respira tra Antonella, la famosa conduttrice televisiva, e Vittorio, un affermato imprenditore. “La nostra unione rappresenta uno di quegli incontri che accadono una volta in un miliardo”, sono state le parole che Antonella ha condiviso con il magazine.

La storia d’amore tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono stati fotografati insieme ai loro figli dai fotografi di Chi durante una passeggiata sulla pista di sci di fondo, nei pressi del centro città di Cervinia. La famiglia numerosa ha trascorso le vacanze di Capodanno presso il Saint Hubertus Resort, una località sciistica in Valle d’Aosta.

Fidanzati dal 2016, la conduttrice e l’imprenditore hanno raccontato del grande amore che si professano reciprocamente. Antonella Clerici ha confessato: “Vittorio mi è stato mandato da mia madre dal cielo. Devono essersi incontrati sia lei che il padre di Vittorio e hanno chiesto a un’amica comune, la nostra dietologa, di farci conoscere. Siamo come due anime gemelle, non era affatto scontato incontrarci quando non eravamo più giovani. All’epoca avevo 52 anni e desideravo avere un’altra possibilità nella vita”.

Attualmente vivono nella loro tenuta in Piemonte insieme ai rispettivi figli. Vittorio ha continuato: “Il nostro legame è un segreto che capitano una volta su un miliardo. Arrivati a un’età in cui, almeno, bisogna sapere ciò che non si vuole dalla vita. L’ho corteggiata per tre mesi con lettere d’amore profumate e gesti romantici del passato, avevo paura di non essere all’altezza di lei”. L’imprenditore ha poi parlato di Antonella, descrivendola come una persona molto spontanea e aggiungendo: “A volte quando parla mi commuovo”.

E il matrimonio?

Antonella Clerici, in modo aperto e schietto, ha comunicato al suo pubblico la decisione di non custodire segreti riguardo al suo matrimonio: “Non nascondo nulla, poiché ritengo che il mistero non avrebbe senso. Ho stipulato un accordo con voi, il mio pubblico, poiché siete a conoscenza di ogni aspetto della mia vita e non mi riservo il diritto di parlare solo quando mi fa comodo”. Nel settembre del 2022, ha poi ribadito che non voleva contrarre matrimonio, confermando la sua scelta.