Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino: nonostante i 20 anni insieme spunta la gelosia. Ecco le parole dell’attrice!

Da quasi 20 anni, l’incredibile alchimia tra Pierfrancesco Favino ed Anna Ferzetti continua a irradiare splendore. L’eclettica attrice, con un solido background nel glamour del cinema e della televisione, ha aperto il suo cuore in un’intervista esclusiva a La Repubblica, rivelando dettagli intimi del suo lungo percorso accanto all’altrettanto talentuoso Favino.

Dal vortice soffocante della gelosia, fino ai momenti bui che hanno segnato le loro vite, l’eroica coppia è riuscita a superare ogni ostacolo ed ad avvicinarsi all’altare del matrimonio, che ancora non ha celebrato il loro amore.

Una relazione lunga 20 anni

Le sorprese che la vita può riservare sono molteplici, ma quando penso a noi due, vedo una coppia solida e bilanciata”, ha rivelato Anna Ferzetti mentre parlava del suo compagno Favino, con cui festeggerà 20 anni di puro amore quest’anno. La loro storia è nata da una passione condivisa, ma è supportata da una profonda stima e un reciproco rispetto:

“Mi sono innamorata di Pierfrancesco perché è una persona affascinante, divertente, mi fa sorridere. È generoso e ha un’anima da gentiluomo d’altri tempi. E non posso non menzionare che è uno degli attori più talentuosi del nostro paese. Posso essere di parte, ma lui è davvero un fuoriclasse. A casa, vedo l’enorme preparazione che ci mette nelle sue interpretazioni. Lo ammiro perché non si dà per scontato”.

Come in ogni relazione, anche loro attori hanno affrontato momenti di crisi, particolarmente quando sono diventati genitori delle loro figlie, Greta e Lea, che ora hanno rispettivamente 16 e 10 anni. “Quando sono nate, abbiamo dovuto ripensare alla nostra vita – ha spiegato Ferzetti – E anche oggi cerchiamo di bilanciare i sacrifici che dobbiamo fare a causa dei nostri lavori. Gestire partenze e arrivi richiede impegno. Ma io vedo tutto questo come un lavoro meraviglioso: avere un progetto comune e nutrirlo costantemente, persino nella passione”.

La coppia continua a cercare momenti per trascorrere del tempo insieme, lontano dalle responsabilità genitoriali: “Le nostre bambine lo sanno, capiscono che mamma e papà hanno bisogno di essere felici, senza che ciò le leghi.

Anna Ferzetti e la gelosia per il marito

Dopo un intenso tour teatrale di Perfetti Sconosciuti, ispirato al celebre film di Paolo Genovese, Anna Ferzetti si ritrova nella condizione di dover rispondere a una domanda piuttosto intrigante: ha mai avuto la tentazione di giocare al famoso gioco dei messaggi e delle chiamate con il suo compagno, Favino? La risposta dell’attrice è stata un deciso “no”, sottolineando però che entrambi hanno accesso alle rispettive password dei dispositivi dell’altro.

Nonostante questa distinzione, Anna ha ammesso che prendere parte al progetto teatrale l’ha portata a sperimentare delle emozioni simili a quelle del personaggio che ha interpretato sul palco. Durante la scorsa stagione, recitando nello spettacolo, l’attrice ha avvertito un certo umore trasportato a casa, non necessariamente di sospetto, ma piuttosto di fastidio che faceva sorridere entrambi, accompagnato dalla consapevolezza di non voler iniziare dinamiche strane nella propria relazione. Tuttavia, è inevitabile che, anche se all’interno di una finzione, si vivano certe emozioni tanto intensamente da risultare quasi reali.