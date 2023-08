Angelina Jolie e Vivienne: la figlia della diva sotto ai riflettori di Broadway – e una battaglia legale esplosiva!

Eccoci qui, amanti del gossip, con una notizia esplosiva che unisce amore materno, teatro e una punta di scandalo! Immaginate Angelina Jolie, la diva senza tempo di Hollywood, unita a sua figlia Vivienne Jolie-Pitt, nel cuore pulsante dell’intrattenimento: Broadway!

Dopo essere rimaste incantate alla prima mondiale di “The Outsiders” al La Jolla Playhouse a San Diego, Angelina e Vivienne non hanno potuto resistere: vogliono far parte di questo mondo magico! Vivienne, figlia quindicenne di Brad Pitt e Jolie, non sta cercando di rubare la scena, ma vuole essere un faro di supporto nel mondo artistico, proprio come lo è stata la nonna paterna per Angelina. La ragazza è seria e passionale quanto basta: il teatro per lei non è un gioco, ma un impegno profondo per scoprire come dare il meglio di sé.

Un Ruolo di Sostegno: La Giovane Vivienne Accanto alla Mamma Star

Angelina, nel frattempo, si appresta a indossare un cappello diverso: quello di produttrice principale. Ed è proprio con l’incredibile Vivienne al suo fianco, coinvolta nella produzione come assistente volontaria di sua madre. Un incontro con S.E. Hinton, l’autore di “The Outsiders”, ha acceso in Jolie una scintilla ancora più brillante. Una fonte vicina all’attrice riferisce che Angelina è elettrizzata da questa nuova avventura e vede in questo musical un’opera universale, che toccherà in modo particolare i cuori dei giovani. Angelina, dunque, vuole che i giovani siano ascoltati, valorizzati e che siano parte integrante della creazione di questo capolavoro teatrale.

Ma, attenzione, non è tutto oro quel che luccica! Mentre questa collaborazione madre-figlia fiorisce sul palcoscenico, nel privato imperversa una tempesta legale tra Angelina e il suo ex marito, Brad Pitt, focalizzata sul loro precedente vigneto francese, il Château Miraval.

Il Cuore di una Battaglia Legale

Nouvel, la precedente società d’investimento di Angelina, ha lanciato accuse pesanti contro Pitt, parlando addirittura di “depredazione” e accusandolo di svuotare il Château Miraval dei suoi beni. Una fonte vicina alla situazione ha definito questa accusa “assurda”, sottolineando che Pitt ha investito milioni in quest’impresa negli ultimi dieci anni. E c’è di più: Pitt sostiene che Angelina, con una mossa che sembra quasi da film, abbia cercato di “infliggergli danno” vendendo la sua quota del vigneto senza il suo consenso, in violazione di un accordo che richiedeva l’approvazione di entrambi.

Questo dramma si svolge sullo sfondo di una storia d’amore che una volta aveva affascinato il mondo: Angelina e Brad, che hanno condiviso intensi momenti di vita insieme e sono genitori di sei meravigliosi figli, si sono separati legalmente nel 2019, con Angelina che aveva chiesto il divorzio nel 2016.

Quindi, amici del gossip, restate sintonizzati: tra luci di Broadway e tribunali, la storia di Angelina, Vivienne e Brad è lontana dall’essere finita!