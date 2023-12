Amadeus sbattuto fuori da Sanremo 2024: ecco tutti i retroscena sulla rottura e le ragioni della scelta!

Nonostante il Festival di Sanremo del 2024 non sia ancora iniziato, sembra che le controversie siano già scatenate, dimostrando ancora una volta che il noto evento musicale non può andare avanti senza suscitare polemiche. La decisione improvvisa di Amadeus di separarsi dal suo fedele manager Lucio Presta ha sollevato numerosi interrogativi e ha portato alla luce una serie di speculazioni sul motivo di questa separazione, avvenuta proprio nelle vicinanze dell’ultimo festival potenzialmente condotto da lui.

Ci si chiede quindi cosa si cela dietro a questa scelta inaspettata e cosa potrebbe aver spinto Amadeus a prendere una decisione così drastica proprio in un momento così cruciale della sua carriera legata a Sanremo.

I motivi della rottura tra Amadeus e Lucio Presta

Secondo quanto riportato da Italia Oggi, ci sono delle divergenze lavorative e professionali che risalgono all’anno scorso e che si sono accentuate durante il Festival. Amadeus ha progressivamente sentito il desiderio di operare in modo sempre più indipendente, non solo nella selezione dei cantanti.

Il Corriere della Sera, successivamente, ha confermato le voci affermando che Amadeus e Lucio Presta hanno messo fine alla loro collaborazione. Si tratta di un divorzio molto clamoroso nel mondo dello spettacolo per questa coppia, che era una solida alleanza. I due hanno lavorato insieme per un lungo periodo che ha compreso anche i quattro Festival di Sanremo precedenti, ma purtroppo non sono riusciti a superare il quinto.

Le tensioni tra Amadeus e Presta non sono affatto recenti, già da un po’ di tempo si parlava di malumori tra i due, che si stavano progressivamente allontanando anche nella sfera personale, nonostante le questioni lavorative. La notizia si è diffusa in maniera incontenibile quando Amadeus ha comunicato alla Rai la sua decisione.

Il retroscena su Sanremo

Secondo i resoconti di Dagospia e le conferme di Gabriele Parpiglia, sembra che Lucio Presta abbia subito un’improvvisa esclusione dal Festival di Sanremo.

La notizia è stata lanciata in modo repentino: sia l’amministratore delegato Roberto Sergio che il dirigente Giampaolo Rossi avrebbero respinto le richieste dell’agente riguardo agli ospiti scelti.

Non solo, quando Presta ha cercato il supporto di Amadeus, il direttore artistico del festival, ha ottenuto un secco rifiuto. Sembra che Amadeus fosse d’accordo con le decisioni prese dai vertici della Rai (inoltre, si sussurra che ci siano anche contrasti tra Presta e la sua gallina dalle uova d’oro, Checco Zalone).