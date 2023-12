Alex Nuccetelli parla della sofferenza di Francesco Totti e spunta fuori l’indiscrezione di un altro docufilm!

Durante una recente intervista su Radio Cusano Campus, Alex Nuccetelli ha toccato un argomento delicato: Unica, il docufilm di Netflix che vedeva protagonista Ilary Blasi. Nuccetelli, pubblicitario di professione, è un noto amico di lunga data di Francesco Totti e Ilary Blasi, e ha condiviso alcuni interessanti dettagli sul film.

Secondo Nuccetelli, Totti ha sofferto molto quando è venuta fuori la vicenda del famoso caffè. Tuttavia, sembra che oggi sia finalmente soddisfatto e felice con la sua attuale compagna, Noemi Bocchi. Questa dichiarazione può dare un’idea del fatto che Totti abbia superato finalmente l’isolamento emotivo che è seguito alla fine del suo matrimonio con Ilary.

Ma l’aspetto più sorprendente dell’intervista è stato quando Nuccetelli ha rivelato che alcuni autori avrebbero in mente di realizzare una sorta di replica del docufilm di Ilary con Totti come protagonista. Quando gli autori hanno sottoposto l’idea a Totti, però, quest’ultimo si sarebbe risolutamente rifiutato di partecipare al progetto.

Da queste parole si può comprendere che Totti non è interessato a rivisitare la sua parte nella fine del suo matrimonio e preferisce concentrarsi sulla sua vita attuale. La sua scelta sembra indicare una volontà di lasciare il passato alle spalle e di guardare al futuro con ottimismo e serenità.

Alex Nuccetelli e la sofferenza di Totti

Le parole di Alex sono state molto sincere e hanno rivelato un lato profondo della relazione tra Francesco e Ilary. Secondo lui, entrambi hanno sofferto molto a causa della storia del caffè, e se non fosse stato per quel fatidico evento, probabilmente Francesco e Ilary sarebbero ancora insieme.

Un particolare interessante su Francesco è che, quando parla di tali questioni, non sembra affatto felice. Alex afferma che Francesco è un uomo “diverso” dalla normalità, e che in lui si nota un pizzico di presunzione difficile da spiegare.

Da ciò che ha potuto osservare, Alex ritiene che Francesco non abbia mai cercato di ostacolare la carriera di Ilary sin dall’inizio della loro relazione. Inoltre, Francesco non ha mai voluto credere alla possibilità che sua moglie potesse avere un altro uomo.

Ciò che Alex non sa con certezza è cosa abbia trovato Francesco nel telefono di Ilary, poiché è stato escluso dalla loro vita quando si sono trasferiti nella loro ultima casa vicino a via Amsterdam. Questo è stato l’ultimo momento in cui Alex ha vissuto con loro, e da allora non ha più avuto accesso alle loro vicende.

In arrivo un nuovo docufilm?

Il produttore romano ha raccontato di aver ricevuto una proposta per realizzare un contro-documentario che presentasse la versione di Francesco Totti, ma quest’ultimo avrebbe rifiutato categoricamente di partecipare. Secondo il produttore, avrebbe avuto la possibilità di documentare molti più fatti oggettivi per il nuovo progetto, ma Totti gli avrebbe confidato di essere esausto.

Quest’ultimo avrebbe detto: “Ho avuto abbastanza. Ho pronunciato qualche parola sugli orologi Rolex che possiedo e mi hanno giudicato duramente. Se questo è il paese in cui vivo, mi sono stancato. Voglio pensare ai miei figli e andare avanti”.

Riguardo agli orologi che sarebbero stati considerati regali per Ilary, il produttore afferma che anche lui, nonostante le sue ridotte possibilità economiche, ne possiede cinque e quindi non c’è motivo per cui Totti non possa averne uno solo. Inoltre, il produttore afferma che se gli orologi fossero diventati un problema, lui avrebbe potuto nascondere le borse di Totti in casa sua: “Se tu mi togli gli orologi e tutto va bene, io potrei nascondere le tue borse in casa mia, no? È tutta colpa mia?”.