Alessia Merz svela il motivo per cui ha abbandonato il mondo della tv. Ecco le sue confessioni shock!

In una recente intervista con il Corriere della Sera, Alessia Merz ha scelto di condividere la sua esperienza di allontanamento dal mondo della televisione. La sua narrazione inizia con le parole: “Non mi chiamano più”, evidenziando così il cambiamento nella sua carriera, che, nonostante una storia di successi, l’ha vista lontana dalle luci dei riflettori televisivi per un periodo prolungato.

La carriera di Alessia Merz

All’età di soli 17 anni, Alessia Merz entra nel panorama mediatico grazie alla sua partecipazione al programma televisivo “Non è la Rai”. La sua ascesa prosegue quando Antonio Ricci la sceglie come velina, accanto a Cristina Quaranta, nel noto programma “Striscia la Notizia”.

La sua carriera abbraccia film, conduzioni televisive, calendari sexy e molti altri successi, consolidando la sua fama come una delle showgirl più celebri in Italia. Nonostante il notevole successo nel mondo dello spettacolo, Alessia ha fatto una scelta di vita diversa.

“Da sempre in hotel, con coperta e cuscino in macchina, una vita assurda. Dai 18 ai 31 anni mi sono divertita, ho sperimentato di tutto. Desideravo una famiglia. Dopo i primi rifiuti, hanno smesso di chiamarmi. Ma non ho rimpianti, sono felice così. Non sto chiusa in casa con Netflix. Ogni tanto faccio qualcosa per togliermi lo sfizio, non ho messo una croce su tutto questo”, confida la donna.

La lite tra Alessia Merz e Cristina Quaranta

“Ai primi tempi, non ci sopportavamo affatto, eravamo come il diavolo e l’acqua santa. Cristina ha un carattere che non conta nemmeno fino a 1 ed esplode, poi, però, diventa la persona più carina al mondo. Io, invece, conto fino a 100, ma a 101 sei morta.”

“Mi provocava, dicendo: “Sei troppo moscia, reagisci”. Cambiava apposta la coreografia per farmi sbagliare. Alla prima intervista ufficiale ci raccomandarono: “Fingete di andare d’accordo”. Un giorno persi la pazienza e la attaccai al muro anch’io. “Ah, allora vedi che se vuoi il carattere ce l’hai!” Da quel momento, diventammo amiche per la pelle.”

L’amore con Fabio Bazzani

Il corso degli eventi prende una svolta significativa quando Alessia incontra Fabio Bazzani, il suo attuale compagno: “Era giugno 2004, in un hotel a Porto Cervo. Avevo appena deciso: basta con i fidanzati. Ho visto lui ed è cambiato tutto. Ero con Simona Ventura, lui con Stefano Bettarini, compagni di squadra alla Sampdoria. Bastò uno sguardo. Pensai: ‘Ah, questo è interessante'”, rivela l’ex velina.

“Il mattino dopo, abbiamo fatto colazione insieme leggendo la Gazzetta dello Sport. Dopo appena cinque giorni, eravamo già fidanzati. Poco dopo sono partita per l’Isola dei Famosi. Quando sono uscita, temevo che mi avesse dimenticato, ma invece mi ha chiesto di sposarlo e ho detto sì. Ho impiegato un mese a spiegare ad amici e parenti che era solo un amore folle e che non ero incinta”, racconta Alessia Merz.