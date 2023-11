Alessia Marcuzzi non va in onda: stop a Boomerissima su Rai 2. Ecco a chi lascia il posto e perché!

Questa sera, martedì 14 novembre, Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi, noto per essersi costruito un solido pubblico lo scorso anno dopo un inizio un po’ incerto, non sarà trasmesso in televisione.

Nonostante la stagione precedente avesse conquistato un ampio spettro di telespettatori, le prime due puntate della nuova stagione hanno registrato ascolti non particolarmente entusiasmanti, in linea con le performance di “Liberi Tutti” condotto da Bianca Guaccero. Questo ha suscitato speculazioni tra i fan riguardo a una possibile chiusura anticipata dello show.

Tuttavia, è importante sottolineare che la decisione di non trasmettere Boomerissima stasera è esclusivamente di natura editoriale, poiché c’è un grande evento in diretta in programma.

Il programma potrebbe tornare regolarmente in onda nelle prossime settimane, e il suo status non deve essere interpretato come un segnale di una chiusura definitiva. Resta da vedere come evolverà la situazione e se il pubblico risponderà positivamente nei prossimi appuntamenti televisivi.

Spazio a Sinner contro Djokovic

La terza serata di Boomerissima, originariamente programmata per il 14 novembre, ha subito una modifica a causa dell’acquisizione dei diritti da parte della Rai per trasmettere le ATP Finals. Questo evento sportivo presenta l’Italia con il suo numero uno azzurro, Jannick Sinner, attualmente al quarto posto nel mondo, che si troverà a sfidare Novak Djokovic in un incontro programmato per le 21:20. Si prevede che questo match sarà una sfida di altissimo livello.

Di conseguenza, Rai 2, la rete solitamente dedicata al grande tennis, ha deciso di sospendere la messa in onda registrata del programma di Alessia Marcuzzi, Boomerissima, per lasciare spazio alle emozioni del torneo ATP Finals, dove si sfidano i primi otto tennisti del pianeta.

Importante sottolineare che questa modifica non implica la cancellazione definitiva di Boomerissima, nonostante gli iniziali ascolti deludenti in questa seconda stagione di episodi. Resta da vedere come il programma si evolverà nei prossimi appuntamenti televisivi.

Il programma di Alessia Marcuzzi ha bassi ascolti

Boomerissima ha esordito con successo, conquistando oltre 1,2 milioni di spettatori e uno share superiore al 7% nella sua prima puntata. Tuttavia, l’ultima trasmissione ha segnato una brusca diminuzione nelle cifre: il programma ha attirato in media poco più di 800 mila spettatori a casa, registrando uno share del 4,65%.

Questo significativo calo ha sollevato preoccupazioni tra i dirigenti Rai, che sembrano navigare in acque agitate sul secondo canale, con la sfida tra il caso Pino Insegno e il Mercante in Fiera e la conclusione del programma di Bianca Guaccero.

Unico punto luminoso in questo avvio di palinsesto sembra essere Fiorello, il cui programma Viva Rai 2 ha superato il 20% di share e ha raggiunto un milione di spettatori. Un risultato che si distingue nella complessità della programmazione di Rai 2.

Boomerissima tornerà regolarmente in onda con la terza puntata il 21 novembre, con gli ospiti già definiti per l’occasione. Resta da vedere se il programma riuscirà a risollevarsi e a riconquistare il favore del pubblico nelle prossime trasmissioni.